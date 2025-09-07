VOX pide cancelar acuerdo de Cuba con la UE por apoyo a Maduro

Vídeos relacionados:

El grupo parlamentario español Vox solicitó a la Unión Europea (UE) suspender el protocolo de relaciones con Cuba debido a su apoyo al régimen de Maduro.

Vox exigió además al gobierno de España incluir al Cártel de los Soles, liderado por Maduro, en la lista de organizaciones terroristas, informaron medios locales.

“El Cártel de los Soles es una organización criminal que está vinculada directamente a actividades de narcotráfico, extorsión, secuestros, desapariciones, asesinatos y otras formas muy graves de violencia organizada”, dijo el senador de VOX Ángel Pelayo durante la moción presentada por el grupo parlamentario en el senado español.

Asimismo, recordaron que se trata de “una organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro y otros secuaces de su régimen ilegal y golpista, que gozan además del respaldo de la dictadura comunista cubana que sostiene y protege a Maduro”.

La formación dirigida por Abascal pide aplicar el artículo 85 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, puesto que incumple el “respeto a los principios democráticos”, por su apoyo a Maduro.

El apoyo del régimen cubano a su aliado Maduro es “incompatible” con el acuerdo basado en “el respeto y la promoción de principios democráticos”, el “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales” y el “respeto al Estado de Derecho”.

“La inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas implica, por un lado, la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos, así como la garantía de que no se pongan, ni directa ni indirectamente, a su disposición ningún fondo, activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo; y, por otro lado, la cooperación policial y judicial de los Estados miembros de la Unión Europea en materia penal”, agregaron.

El Cártel de los Soles vs Trump

El Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro y otros altos funcionarios chavistas, fue incluido en la listade organizaciones terroristas, y Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa por su captura.

Además de los destructores, submarinos nucleares y escuadrones anfibios ya desplegados en la región, la llegada de los F-35 introduce una dimensión distinta, dado que estos aviones han sido diseñados para operaciones de alta intensidad y no suelen destinarse a misiones de interdicción de drogas.

Recientemente, el Departamento de Defensa de EE. UU. envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para tareas “antinarcóticos” en el marco de la operación contra el Cártel de los Soles.

El despliegue ocurre en medio de la operación ordenada por Donald Trump para combatir a organizaciones que la Casa Blanca ha catalogado como “narcoterroristas”.

Trump autorizó a las fuerzas militares a derribar aviones venezolanos si hostigan a buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales del Caribe.

La instrucción se dio tras un incidente con dos cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sobrevolaron a baja altura el destructor USS Jason Dunham. El Pentágono calificó la maniobra como “altamente provocadora”.

En respuesta, Maduro anunció que Venezuela pasaría a una etapa de “lucha armada planificada” en caso de agresión, e insistió en la movilización de millones de milicianos para la defensa del país.

Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Cuba, Venezuela y la Unión Europea