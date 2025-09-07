VOX pide cancelar acuerdo de Cuba con la UE por apoyo a Maduro

Vídeos relacionados:
El grupo parlamentario español Vox solicitó a la Unión Europea (UE) suspender el protocolo de relaciones con Cuba debido a su apoyo al régimen de Maduro.
Vox exigió además al gobierno de España incluir al Cártel de los Soles, liderado por Maduro, en la lista de organizaciones terroristas, informaron medios locales.
“El Cártel de los Soles es una organización criminal que está vinculada directamente a actividades de narcotráfico, extorsión, secuestros, desapariciones, asesinatos y otras formas muy graves de violencia organizada”, dijo el senador de VOX Ángel Pelayo durante la moción presentada por el grupo parlamentario en el senado español.
Asimismo, recordaron que se trata de “una organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro y otros secuaces de su régimen ilegal y golpista, que gozan además del respaldo de la dictadura comunista cubana que sostiene y protege a Maduro”.
La formación dirigida por Abascal pide aplicar el artículo 85 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, puesto que incumple el “respeto a los principios democráticos”, por su apoyo a Maduro.
El apoyo del régimen cubano a su aliado Maduro es “incompatible” con el acuerdo basado en “el respeto y la promoción de principios democráticos”, el “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales” y el “respeto al Estado de Derecho”.
“La inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas implica, por un lado, la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos, así como la garantía de que no se pongan, ni directa ni indirectamente, a su disposición ningún fondo, activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo; y, por otro lado, la cooperación policial y judicial de los Estados miembros de la Unión Europea en materia penal”, agregaron.
El Cártel de los Soles vs Trump
El Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro y otros altos funcionarios chavistas, fue incluido en la listade organizaciones terroristas, y Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa por su captura.
Además de los destructores, submarinos nucleares y escuadrones anfibios ya desplegados en la región, la llegada de los F-35 introduce una dimensión distinta, dado que estos aviones han sido diseñados para operaciones de alta intensidad y no suelen destinarse a misiones de interdicción de drogas.
Recientemente, el Departamento de Defensa de EE. UU. envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para tareas “antinarcóticos” en el marco de la operación contra el Cártel de los Soles.
El despliegue ocurre en medio de la operación ordenada por Donald Trump para combatir a organizaciones que la Casa Blanca ha catalogado como “narcoterroristas”.
Trump autorizó a las fuerzas militares a derribar aviones venezolanos si hostigan a buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales del Caribe.
La instrucción se dio tras un incidente con dos cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sobrevolaron a baja altura el destructor USS Jason Dunham. El Pentágono calificó la maniobra como “altamente provocadora”.
En respuesta, Maduro anunció que Venezuela pasaría a una etapa de “lucha armada planificada” en caso de agresión, e insistió en la movilización de millones de milicianos para la defensa del país.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Cuba, Venezuela y la Unión Europea
¿Por qué VOX pide cancelar el acuerdo de la Unión Europea con Cuba?
VOX solicita la cancelación del acuerdo con Cuba debido a su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, lo que consideran incompatible con los principios democráticos y de derechos humanos que fundamentan el acuerdo. VOX argumenta que el respaldo del gobierno cubano a Maduro va en contra del respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales, condiciones esenciales del acuerdo de cooperación con la UE.
¿Qué es el Cártel de los Soles y por qué es relevante en este contexto?
El Cártel de los Soles es una organización criminal vinculada al narcotráfico y liderada por Nicolás Maduro, según varios gobiernos, incluidos Estados Unidos y Argentina, que lo han designado como organización terrorista. Este cartel es relevante porque su existencia y las actividades ilícitas que realiza en la región son uno de los principales argumentos utilizados por VOX para pedir la suspensión del acuerdo entre la UE y Cuba, debido al apoyo cubano al régimen de Maduro.
¿Cómo ha respondido la Unión Europea a las críticas sobre su acuerdo con Cuba?
La Unión Europea defiende la continuidad del acuerdo con Cuba, argumentando que proporciona un marco de diálogo necesario para abordar temas sensibles, como las violaciones a los derechos humanos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, ha declarado que el pacto no garantiza un cambio democrático por sí solo, pero es esencial para mantener el diálogo y tratar de influir en el gobierno cubano en cuestiones de derechos humanos.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos contra el Cártel de los Soles?
Estados Unidos ha designado al Cártel de los Soles como una organización terrorista y ha implementado sanciones financieras en su contra, además de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Estas medidas forman parte de una operación más amplia para combatir el narcotráfico y el terrorismo asociado con el régimen venezolano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.