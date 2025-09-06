Nicolás Maduro amenaza con la “lucha armada” ante escalada de tensión con Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El gobernante venezolano Nicolás Maduro reiteró este viernes que su país está preparado para entrar en una fase de “lucha armada planificada” en caso de una agresión militar de Estados Unidos, en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington por la presencia de fuerzas navales y aéreas en el Caribe.

“Ahorita estamos en la fase de alistamiento, preparación, y vamos a pasar a la fase de despliegue de las capacidades defensivas y de reentrenamiento de toda la población. Estamos todavía en la fase de lucha no armada, que es política y comunicacional. Pero si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada y organizada de todo el pueblo contra la agresión”, afirmó Maduro en declaraciones transmitidas por medios estatales.

El gobernante hizo el anuncio vestido con su atuendo militar, tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien autorizó a las fuerzas militares a derribar aeronaves venezolanas que hostiguen a buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales del Caribe.

“Si hacen algo peligroso, los derribamos”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, dirigiéndose al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El Pentágono denunció este viernes que dos cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobrevolaron a baja altura el destructor USS Jason Dunham, una maniobra que fue calificada como “altamente provocadora” y destinada a interferir con operaciones antinarcóticos y antiterroristas.

En respuesta, Maduro reiteró que su país no teme a las advertencias de Washington y defendió la movilización de sus milicias. “Pasaríamos a una etapa de lucha armada en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo”, aseguró.

El líder venezolano también confirmó hace dos días que mantiene “canales de comunicación abiertos” con Estados Unidos, aunque admitió que “están maltrechos los dos”. Recordó que esa postura fue una “regla de oro” heredada de Hugo Chávez.

La tensión entre ambos países ha ido en aumento durante las últimas semanas, tras un ataque militar estadounidense que dejó 11 muertos al hundir una embarcación venezolana acusada de transportar drogas, y el reciente despliegue de 10 cazas F-35 en Puerto Rico para reforzar la presencia aérea en la región.

