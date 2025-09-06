Nicolás Maduro amenaza con la “lucha armada” ante escalada de tensión con Estados Unidos

Vídeos relacionados:
El gobernante venezolano Nicolás Maduro reiteró este viernes que su país está preparado para entrar en una fase de “lucha armada planificada” en caso de una agresión militar de Estados Unidos, en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington por la presencia de fuerzas navales y aéreas en el Caribe.
“Ahorita estamos en la fase de alistamiento, preparación, y vamos a pasar a la fase de despliegue de las capacidades defensivas y de reentrenamiento de toda la población. Estamos todavía en la fase de lucha no armada, que es política y comunicacional. Pero si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada y organizada de todo el pueblo contra la agresión”, afirmó Maduro en declaraciones transmitidas por medios estatales.
El gobernante hizo el anuncio vestido con su atuendo militar, tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien autorizó a las fuerzas militares a derribar aeronaves venezolanas que hostiguen a buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales del Caribe.
“Si hacen algo peligroso, los derribamos”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, dirigiéndose al secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El Pentágono denunció este viernes que dos cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobrevolaron a baja altura el destructor USS Jason Dunham, una maniobra que fue calificada como “altamente provocadora” y destinada a interferir con operaciones antinarcóticos y antiterroristas.
En respuesta, Maduro reiteró que su país no teme a las advertencias de Washington y defendió la movilización de sus milicias. “Pasaríamos a una etapa de lucha armada en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo”, aseguró.
El líder venezolano también confirmó hace dos días que mantiene “canales de comunicación abiertos” con Estados Unidos, aunque admitió que “están maltrechos los dos”. Recordó que esa postura fue una “regla de oro” heredada de Hugo Chávez.
La tensión entre ambos países ha ido en aumento durante las últimas semanas, tras un ataque militar estadounidense que dejó 11 muertos al hundir una embarcación venezolana acusada de transportar drogas, y el reciente despliegue de 10 cazas F-35 en Puerto Rico para reforzar la presencia aérea en la región.
Preguntas frecuentes sobre la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos
¿Por qué Nicolás Maduro ha amenazado con una "lucha armada"? (lucha armada Venezuela)
Nicolás Maduro ha amenazado con una "lucha armada" como respuesta a una posible agresión militar de Estados Unidos. Esta declaración surge en medio de crecientes tensiones por la presencia de fuerzas navales y aéreas de EE. UU. en el Caribe, que Maduro percibe como una amenaza directa a la soberanía de Venezuela. El gobierno venezolano está movilizando a sus milicias y preparándose para una defensa armada en caso de conflicto.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos ante las acciones de Venezuela? (acciones de Estados Unidos Venezuela)
Estados Unidos ha autorizado a sus fuerzas militares a derribar aviones venezolanos que representen una amenaza para sus buques en el Caribe. Esta medida fue anunciada por el presidente Donald Trump tras incidentes de sobrevuelo provocativo por parte de cazas venezolanos sobre el destructor USS Jason Dunham. Además, EE. UU. ha desplegado aviones furtivos y buques en la región para reforzar su presencia y operaciones antinarcóticos.
¿Cuál es el papel de la Milicia Bolivariana en este contexto de tensión? (Milicia Bolivariana Venezuela)
La Milicia Bolivariana ha sido movilizada por Nicolás Maduro como parte de la estrategia de defensa de Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos. Este cuerpo, compuesto por civiles armados y funcionarios afines al chavismo, ha sido preparado para participar en una posible confrontación armada. El régimen de Maduro ha anunciado el despliegue de millones de milicianos en todo el país para fortalecer su capacidad defensiva.
¿Qué incidentes recientes han intensificado las tensiones entre Washington y Caracas? (conflicto Washington Caracas)
Las tensiones se han intensificado debido a varios incidentes, incluyendo el sobrevuelo de cazas venezolanos sobre un destructor estadounidense y un ataque militar de EE. UU. a un barco venezolano presuntamente cargado de drogas. Estos eventos han llevado a un aumento en las hostilidades diplomáticas y militares, con Estados Unidos reforzando su presencia militar en el Caribe y Venezuela movilizando sus fuerzas defensivas.
¿Qué papel juegan las acusaciones de narcotráfico en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela? (narcotráfico Venezuela)
Las acusaciones de narcotráfico son un factor central en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Washington ha designado al régimen de Nicolás Maduro como un "cartel narcoterrorista" y ha vinculado al gobierno venezolano con el tráfico de drogas hacia EE. UU. Estas acusaciones han sido usadas por la administración Trump para justificar su presencia militar en el Caribe y su presión sobre el gobierno de Maduro.
