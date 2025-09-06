¿Se viene la guerra contra Maduro?: Experta ve señales en el despliegue militar de EE.UU en el Caribe

Vídeos relacionados:

La reconocida periodista estadounidense Jennifer Griffin, corresponsal de seguridad nacional de Fox News y una de las analistas más influyentes en temas militares del Pentágono, encendió las alarmas este viernes con un comentario en redes sociales sobre el despliegue de aviones y buques de guerra en el Caribe.

Griffin confirmó que el Departamento de Defensa envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para tareas “antinarcóticos” en el marco de la operación contra el Cártel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, advirtió que el tipo de armamento empleado sugiere una misión mucho más agresiva que el simple combate contra organizaciones criminales.

“¿Por qué se necesitarían cazas F-35 para una misión antinarcóticos? Estos aviones suelen usarse en grandes operaciones de bombardeo, como los ataques a las instalaciones nucleares de Irán. Son cazas supersónicos de quinta generación, conocidos por su letalidad. Me parece que el ejército estadounidense va a la guerra”, escribió Griffin en X.

La periodista también recordó que la presencia de ocho destructores de la Marina de EE.UU. en aguas del Caribe, frente a Venezuela, es inédita, lo que aumenta la percepción de que Washington podría estar preparando un escenario bélico más amplio.

Un clima de creciente tensión

El despliegue ocurre en medio de la operación ordenada por Donald Trump para combatir a organizaciones que la Casa Blanca ha catalogado como “narcoterroristas”. El Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro y otros altos funcionarios chavistas, fue incluido en esa lista, y Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa por su captura.

Además de los destructores, submarinos nucleares y escuadrones anfibios ya desplegados en la región, la llegada de los F-35 introduce una dimensión distinta, dado que estos aviones han sido diseñados para operaciones de alta intensidad y no suelen destinarse a misiones de interdicción de drogas.

Las declaraciones de Griffin, una periodista con acceso directo a fuentes militares en Washington, refuerzan la percepción de que la administración Trump está dispuesta a escalar su presión contra Maduro, con un despliegue militar que, para muchos, ya trasciende la narrativa antidrogas.

De la “guerra” simbólica al riesgo real

La advertencia de Griffin llega en paralelo a una serie de decisiones recientes de la Casa Blanca que han reforzado el tono de confrontación con Caracas.

El propio Trump firmó una orden ejecutiva para que el Pentágono recupere de manera simbólica su antiguo nombre de Departamento de Guerra, usado oficialmente hasta 1947.

Aunque el cambio no puede ser definitivo sin la aprobación del Congreso, el gesto fue interpretado como un mensaje de “fortaleza militar” y una forma de preparar psicológicamente al país para un escenario de mayor confrontación.

Ese mismo día, Trump autorizó a las fuerzas militares a derribar aviones venezolanos si hostigan a buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales del Caribe.

La instrucción se dio tras un incidente con dos cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sobrevolaron a baja altura el destructor USS Jason Dunham. El Pentágono calificó la maniobra como “altamente provocadora”.

En respuesta, Maduro anunció que Venezuela pasaría a una etapa de “lucha armada planificada” en caso de agresión, e insistió en la movilización de millones de milicianos para la defensa del país.

Un escenario abierto

Con cazas furtivos de última generación en Puerto Rico, destructores frente a las costas venezolanas y un lenguaje cada vez más bélico desde Washington y Caracas, la tensión se eleva a un punto de difícil retorno.

La pregunta planteada por Griffin —si Estados Unidos se prepara para la guerra contra Maduro— sintetiza la inquietud de expertos y analistas: ¿sigue tratándose de una operación antidrogas o el Caribe está al borde de un conflicto militar de alcance regional?