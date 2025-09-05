Cazas venezolanos sobrevuelan destructor de EE.UU. y el Pentágono responde

El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este viernes que dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham mientras navegaba en aguas internacionales del Mar Caribe.

La maniobra fue calificada por el Pentágono como una "acción altamente provocadora", diseñada para interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas que lleva a cabo la Marina estadounidense en la región.

"Se recomienda encarecidamente al cartel que dirige Venezuela que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", advirtió el Pentágono en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que no teme a las amenazas de Washington.

En un video difundido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en redes sociales, se observa a los cazas F-16 venezolanos sobrevolando a baja altura un buque de guerra, identificado posteriormente como el USS Jason Dunham.

Maduro, durante una inusual conferencia de prensa en Caracas, acusó a Estados Unidos de "buscar un cambio de régimen mediante amenazas militares".

En respuesta al incidente, la administración del presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de 10 aviones furtivos F-35 en una base aérea en Puerto Rico, con el objetivo de reforzar la campaña militar contra organizaciones narcoterroristas que operan en el sur del Caribe. Las aeronaves llegarían a la zona a finales de la próxima semana, según informaron fuentes oficiales a la agencia Reuters.

El USS Jason Dunham forma parte de una flotilla de al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, con más de 4.500 marines y marineros a bordo.

En paralelo, tropas de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines han estado realizando entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado en los últimos meses, en medio de los esfuerzos de la Casa Blanca por vincular al régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional. Trump ha acusado al mandatario venezolano de dirigir directamente el grupo criminal Tren de Aragua, declarado organización terrorista por su gobierno en febrero.

El martes, un ataque militar estadounidense en el Caribe provocó la muerte de 11 personas y el hundimiento de una embarcación venezolana, supuestamente involucrada en el transporte de drogas.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, defendió la operación y afirmó que "la intoxicación del pueblo estadounidense se acabó".

