Cazas venezolanos sobrevuelan destructor de EE.UU. y el Pentágono responde

El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este viernes que dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham mientras navegaba en aguas internacionales del Mar Caribe.
La maniobra fue calificada por el Pentágono como una "acción altamente provocadora", diseñada para interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas que lleva a cabo la Marina estadounidense en la región.
"Se recomienda encarecidamente al cartel que dirige Venezuela que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", advirtió el Pentágono en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
El gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que no teme a las amenazas de Washington.
En un video difundido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en redes sociales, se observa a los cazas F-16 venezolanos sobrevolando a baja altura un buque de guerra, identificado posteriormente como el USS Jason Dunham.
Maduro, durante una inusual conferencia de prensa en Caracas, acusó a Estados Unidos de "buscar un cambio de régimen mediante amenazas militares".
En respuesta al incidente, la administración del presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de 10 aviones furtivos F-35 en una base aérea en Puerto Rico, con el objetivo de reforzar la campaña militar contra organizaciones narcoterroristas que operan en el sur del Caribe. Las aeronaves llegarían a la zona a finales de la próxima semana, según informaron fuentes oficiales a la agencia Reuters.
El USS Jason Dunham forma parte de una flotilla de al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, con más de 4.500 marines y marineros a bordo.
En paralelo, tropas de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines han estado realizando entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.
Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado en los últimos meses, en medio de los esfuerzos de la Casa Blanca por vincular al régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional. Trump ha acusado al mandatario venezolano de dirigir directamente el grupo criminal Tren de Aragua, declarado organización terrorista por su gobierno en febrero.
El martes, un ataque militar estadounidense en el Caribe provocó la muerte de 11 personas y el hundimiento de una embarcación venezolana, supuestamente involucrada en el transporte de drogas.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, defendió la operación y afirmó que "la intoxicación del pueblo estadounidense se acabó".
Preguntas frecuentes sobre el enfrentamiento entre EE.UU. y Venezuela en el Caribe
¿Por qué los cazas venezolanos sobrevolaron el destructor estadounidense USS Jason Dunham?
Los cazas venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham como una acción provocadora, según el Pentágono, con el fin de interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por la Marina de Estados Unidos en el Caribe. Este tipo de maniobras aumentan las tensiones entre ambos países, en un contexto de acusaciones mutuas relacionadas con el narcotráfico y la seguridad en la región.
¿Cuál ha sido la respuesta de EE.UU. ante las acciones de Venezuela en el Caribe?
EE.UU. ha respondido al sobrevuelo de cazas venezolanos enviando 10 aviones furtivos F-35 a Puerto Rico, como parte de un esfuerzo para reforzar su campaña militar contra organizaciones narcoterroristas en el Caribe. Además, el despliegue de una flota naval significativa en la región subraya el compromiso de Washington de combatir el narcotráfico y presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Nicolás Maduro ante las acciones de EE.UU.?
El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado las acciones de EE.UU. como una amenaza militar y política, acusando a Washington de intentar un cambio de régimen mediante la presión militar. En respuesta, Maduro ha movilizado milicianos y ha mantenido un discurso de defensa de la soberanía nacional, mientras niega las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico.
¿Qué papel juega el "Cartel de los Soles" en el conflicto entre EE.UU. y Venezuela?
El "Cartel de los Soles" es señalado por Estados Unidos como una organización narcoterrorista bajo el control de Nicolás Maduro, lo que ha sido un punto central en las tensiones. Washington acusa al cartel de traficar cocaína hacia EE.UU. y Europa, utilizando su influencia en el gobierno venezolano, lo que justifica, según ellos, el despliegue militar en el Caribe para combatir estas operaciones ilícitas.
