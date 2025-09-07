Hijas de El Taiger conmueven en redes al recordarlo en su cumpleaños: "Eres el mejor papá"

Las redes sociales se llenaron de mensajes conmovedores este viernes tras las emotivas publicaciones de las hijas de El Taiger, quienes recordaron con profundo cariño al reguetonero cubano en el día de su cumpleaños.

En el perfil en Instgram de Ana Paloma, la más pequeña, se compartió un sentido mensaje junto a varias fotos de la niña y su padre junto a la canción que le dedicó hace unos meses “El mejor del mundo”.

"Papá hoy es tu cumpleaños y no estás… pero quiero que sepas que te amo con toda mi vida y no te imaginas cuánto te extraño", se lee en el mensaje que desató una ola de reacciones entre sus seguidores y los del artista.

Por su parte, Yaliet la hija mayor del cantante también rindió homenaje a su padre con un texto cargado de amor y nostalgia.

"Hoy mi papá estaría de cumpleaños y aunque ya no está aquí conmigo, sé que desde el cielo sonríe. Anoche celebramos tu vida, con los músicos y con los artistas que compartieron contigo, y en cada canción estabas presente. Te extraño cada día, papá, gracias por dejar tanto amor y tanto legado. ¡Feliz cumpleaños hasta el cielo! Siempre vivirás en mi corazón. Eres el mejor papá", expresó.

La madre del pequeño Lucas Mateo, otro de los hijos del reguetonero, también se unió a los homenajes con un mensaje cargado de sentimiento.

"Estás de cumpleaños y, aunque ya tu presencia no está, sigues muy presente. Ayer sentí un hueco tan grande al ver el hermoso homenaje que te hicieron. Pero al final, tú no estabas ahí. No se sentía igual, por lo menos para mí. Algo faltaba... y era tu presencia", escribió.

Captura Instagram / Lucas Mateo

Además, prometió seguir cuidando al hijo de ambos: "Prometo seguir cuidando de Lucas como siempre lo he hecho, como tú siempre tanto lo admiraste. Gracias por dejar en Lucas un pedacito de tu corazón tan importante. Gracias por quererlo como lo quisiste. Y gracias, más que todo, por siempre haber sido mi amigo".

El homenaje, celebrado en Miami, reunió a varios amigos y músicos que compartieron escenario con El Taiger durante su carrera, en una noche dedicada a celebrar su vida, su música y el cariño que sembró en sus seres queridos. En Cuba, su exmánager Teresa Padrón le rindió homenaje en la capilla en el Cementerio de Colón donde descansan sus cenizas.

