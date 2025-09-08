Embajada norteamericana felicita a los cubanos por el día de la Virgen del Cobre y habla de esperanza

La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó este lunes a los cubanos, dentro y fuera de la isla, por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional.

“Hoy felicitamos a todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Cachita”, publicó la sede diplomática en su cuenta oficial en X, acompañando el mensaje con un breve video.

El material combina imágenes de la Basílica del Cobre en Santiago de Cuba y de la Ermita de la Caridad en Miami, uniendo simbólicamente a las dos orillas de la nación cubana, y siendo visitado ambos lugares por Mike Hammer, Jefe de la Misión de EUA en Cuba.

En los textos sobreimpresos se lee: “Sumamos nuestras esperanzas a las de los cubanos que le veneran, dentro y fuera de la isla, por un futuro mejor para Cuba y su pueblo”.

El mensaje gana relevancia esta fecha, a pocas horas de un apagón masivo que sumió en oscuridad a la región oriental, y en medio de una crisis que mantiene en constante desesperanza a millones de cubanos.

La Virgen de la Caridad, conocida como “Cachita”, es una de las devociones más arraigadas de la cultura cubana y representa para millones de creyentes una fuente de consuelo frente a la escasez, la migración y la falta de libertades.

Lo más leído hoy:

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Cuba llega horas después de que el Arzobispado de Santiago de Cuba anunciara la suspensión de la tradicional peregrinación juvenil, con motivo del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Por su parte, Mons. Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, recordó este domingo que la Virgen de la Caridad del Cobre ha sido signo de unidad y consuelo en los momentos más trágicos de la historia de la nación.

Preguntas frecuentes sobre la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre y el contexto cubano