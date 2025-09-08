Lis Cuesta aterriza en Cuba en plena crisis energética dando gracias a la Virgen del Cobre "por cuidar de todos nosotros"

Vídeos relacionados:

Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, reapareció este 8 de septiembre en redes sociales con un mensaje religioso tras su regreso a la Isla, en medio del colapso eléctrico que dejó a millones de cubanos a oscuras en el oriente del país.

“Demos gracias hoy a la Virgen del Cobre, Patrona de Cuba, por cuidar de todos nosotros, sus hijos”, escribió en su cuenta de X, en un tono piadoso que contrasta con las imágenes recientes de su gira por Asia junto a Díaz-Canel, donde fue retratada sonriente en actos oficiales, con vestidos llamativos y accesorios de lujo.

La publicación de Cuesta coincidió con la jornada en que se confirmó el fallecimiento de un joven trabajador de la termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba, víctima de quemaduras graves sufridas en un accidente laboral.

El hecho ha reforzado la percepción de hipocresía en los mensajes de la llamada “no primera dama”, alejada de la vida cotidiana de los cubanos que padecen apagones, calor sofocante y escasez de alimentos.

No es la primera vez que sus declaraciones generan indignación. En 2022, cuando la Isla atravesaba otra ola de apagones, escribió que tenía “el corazón en modo estropajo por los agobiantes apagones”, lo que desató un alud de críticas de usuarios que cuestionaron que la esposa del presidente experimentara cortes de luz en su residencia oficial, con acceso garantizado a electricidad, refrigeración y abastecimientos.

La reaparición de Cuesta ahora, tras acompañar a Díaz-Canel en Vietnam, China y Laos, se interpreta como un intento de conectar con el sentir popular a través de referencias religiosas.

Sin embargo, muchos consideran que se trata de un gesto vacío, desconectado de la realidad de un pueblo que no ve protección divina ni buena gestión terrenal en los constantes colapsos del Sistema Eléctrico Nacional ni en el deterioro de su calidad de vida.

El contraste entre la vida de privilegios de la esposa del gobernante y los sacrificios de la mayoría de los cubanos vuelve a quedar expuesto, reavivando la indignación que despiertan sus mensajes en redes sociales.