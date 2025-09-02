Caníbales del arte: Denuncian sabotaje a instalaciones públicas en Matanzas

Vídeos relacionados:

El vandalismo contra instalaciones artísticas en espacios públicos de Matanzas se suma a una lista creciente de incidentes que han afectado a obras urbanas de varios creadores en la ciudad.

Según publicó el periódico oficialista Girón, la instalación Casa, de los artistas Rubier Bernabeu y Wendy Lora, fue dañada en la Plaza de la Vigía.

La obra, compuesta por pirámides de canto superpuestas, apareció cubierta de símbolos y grabados, entre ellos una esvástica, la A de la anarquía, ofensas personales y marcas inspiradas en series de manga.

Varias de las piezas más pequeñas fueron derribadas y se quebraron al impactar contra los adoquines.

Bernabeu compartió fotos de los daños y resumió el hecho con una sola palabra: “Vandalismo”, subrayó el periódico oficialista.

La instalación, concebida como una representación de hogares construidos con cimientos sólidos y apoyo mutuo, terminó convertida en blanco de ataques que desvirtúan su sentido.

Sin embargo, el vocero oficialista reconoció que no es un caso aislado.

En Matanzas, diversas obras artísticas han corrido la misma suerte, entre ellas las escaleras en la calle Narváez de los mismos creadores, de las cuales una pieza fue robada; la instalación del fallecido Agustín Drake con cráneos de res, arrojados al río horas después de ser montada; y una Virgen de la Caridad de tamaño real de Adrián Gómez Sancho, fracturada durante su exhibición en el centro histórico.

Otros artistas locales también han denunciado hechos similares. Osmany Betancourt Falcón relató cómo tuvo que retirar una escultura de cerdo tras ser derribada, mientras otras piezas de su autoría —bancos, personajes y figuras humanas— fueron cubiertas de grafitis y rayados.

Los creadores alertan de que muchas de estas esculturas se realizan con materiales costosos e importados, cuya reposición resulta prácticamente imposible en el contexto actual.

Para ellos, cada ataque es una muestra de “canibalismo cívico”: la destrucción de bienes colectivos que forman parte del patrimonio urbano de la ciudad, pero también delata un viejo problema que el régimen no ha sido capaz de solucionar, evidenciando su ineficiencia.

Las críticas también apuntan a la falta de vigilancia y protección por parte de las autoridades locales, que apenas intervienen para preservar las obras expuestas en espacios públicos.

En un momento de crisis económica y social, artistas y ciudadanos insisten en que cuidar lo poco que queda de belleza compartida es también una forma de recordar que la vida en comunidad necesita símbolos de resistencia y esperanza.

Los ataques a las obras públicas en Matanzas no son un hecho aislado. El vandalismo se ha convertido en una práctica recurrente en todo el país, donde el deterioro material y la ausencia de protección estatal alimentan una espiral de destrucción.

Hace apenas unos días, familiares denunciaron el robo de lápidas en un cementerio, recordando que ni siquiera los muertos descansan en paz frente al abandono de las instituciones encargadas de resguardar el patrimonio funerario.

La ofensiva contra los bienes comunes también se extiende a infraestructuras básicas. En Marianao, el robo de cables de ETECSA dejó sin servicio telefónico a decenas de vecinos, afectando la comunicación en una zona donde las carencias tecnológicas ya son severas.

Estos hechos reflejan un clima de impunidad que impacta tanto en la vida cultural como en la cotidianidad de la población, pero también evidencian el nivel de inseguridad que se respira en Cuba.

En Matanzas, el mismo escenario donde esculturas y proyectos artísticos han sido saboteados, una valla con la imagen de Miguel Díaz-Canel apareció vandalizada.

La acción, más allá del daño material, se interpreta como expresión del creciente rechazo social hacia la propaganda oficial y como un símbolo de desgaste de la autoridad política en medio de la crisis.

