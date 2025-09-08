Apagones en Cuba hoy: la UNE anuncia un déficit superior a los 1,600 MW

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta un déficit de generación que superará los 1,600 megawatts (MW) en el horario pico, lo que provocará apagones en todo el país.

Según el parte oficial, la disponibilidad para la jornada es de 1,910 MW frente a una demanda máxima estimada de 3,450 MW, lo que generará una afectación de hasta 1,610 MW en la noche. En horas de la mañana ya se registraban 1,201 MW de déficit y se pronosticó para el mediodía una afectación de 1,100 MW.

A las 06:00 horas de este lunes, la disponibilidad era de 1,720 MW frente a una demanda de 2,795 MW. Entre las incidencias reportadas se encuentran averías en las unidades 6 de la CTE Mariel, 3, 5 y 6 de la CTE Renté, y la unidad 2 de la CTE Felton. Permanecen en mantenimiento la unidad 1 de Felton, la unidad 2 de Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Además, hay 388 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas y 603 MW indisponibles por falta de combustible y lubricantes.

La Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que el servicio se interrumpió desde las 23:00 horas del domingo hasta las 7:30 a.m. de este lunes, con una afectación máxima de 217 MW. La entidad difundió también la programación de apagones para este 8 y 9 de septiembre, que incluye cortes en los seis bloques de la capital en distintos horarios del día y la madrugada.

Las cifras difundidas hoy por la UNE se producen tras el apagón masivo del domingo 7 de septiembre, cuando la desconexión de la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas dejó sin electricidad a varias provincias orientales, desde Las Tunas hasta Guantánamo.

En Santiago de Cuba, los cortes se extendieron por más de 24 horas y desataron un toque de cacerolas en varios barrios de la ciudad, donde vecinos golpearon ollas y gritaron “¡Queremos corriente!”, en protesta por la prolongada interrupción del servicio.

Lo más leído hoy:

La UNE aseguró en la madrugada del lunes que el sistema eléctrico oriental quedó restablecido de forma progresiva, primero en Las Tunas y Camagüey, y finalmente en Holguín, Santiago y Guantánamo, aunque persiste la inestabilidad en el SEN.

En medio de esta crisis, el gobernante Miguel Díaz-Canel regresó de una gira por Asia y afirmó en su cuenta oficial de X que sigue “atentamente” la situación del sistema eléctrico. Su regreso ha sido cuestionado por opositores, que lo acusan de evadir la crisis interna marcada por apagones de entre 8 y 16 horas en distintas regiones del país.

Mientras tanto, millones de cubanos afrontan cada día cortes prolongados de electricidad que afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua y la vida cotidiana. El déficit anunciado por la UNE confirma que la crisis energética está lejos de resolverse y que los apagones seguirán siendo una realidad en la Isla.

Preguntas frecuentes sobre los apagones y la crisis energética en Cuba