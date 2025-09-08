Díaz-Canel regresa a Cuba y asegura seguir “atentamente” la crítica situación eléctrica

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel regresó este 8 de septiembre a La Habana tras una gira por Asia, y afirmó estar siguiendo “atentamente” la crisis en la generación eléctrica, especialmente mientras se completa el restablecimiento del servicio en la región oriental, tras el colapso de la infraestructura que dejó este domingo un apagón masivo desde Las Tunas hasta Guantánamo.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X en la mañana de este lunes, el líder de la llamada “continuidad” declaró que el tema fue uno de los asuntos prioritarios en las conversaciones sostenidas durante su visita a Vietnam, China y Laos, donde intercambió con líderes y promovió la cooperación bilateral.

El retorno de Díaz-Canel coincidió con la noticia del fallecimiento de Carlos Rafael López Ibarra, joven operador de turbina en la termoeléctrica Renté, en Santiago de Cuba, quien murió tras varios días de agonía por las graves quemaduras sufridas en un accidente laboral.

Su muerte, ocurrida el mismo día en que el gobernante reapareció en Cuba, subraya la precariedad del sistema eléctrico nacional y el costo humano de un deterioro que el gobierno de Díaz-Canel no ha sido capaz de revertir.

La gira asiática comenzó en Vietnam, donde Díaz-Canel recibió un donativo simbólico de 15 millones de dólares recaudado por el Partido Comunista de ese país como muestra de solidaridad.

Posteriormente, participó en China en el desfile militar por el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, compartiendo palco con Xi Jinping, Putin y Kim Jong Un. Finalmente, culminó su periplo en Laos, fortaleciendo acuerdos económicos y diplomáticos, según los reportes oficialistas.

Lo más leído hoy:

El retorno ocurre justo después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional que dejó sin electricidad al oriente del país, con reconexión total lograda cerca de la 1:25 a.m. del lunes. Díaz-Canel destacó el esfuerzo de los trabajadores de la Unión Eléctrica en este proceso.

Sin embargo, la gira ha sido criticada por opositores y activistas, quienes califican el viaje como un intento de evadir la crisis interna, marcada por apagones prolongados, desabastecimiento de medicamentos y alimentos, en medio de una creciente tensión social.