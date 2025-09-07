Crisis eléctrica sin salida: Apagones de día y de noche en toda Cuba

Vídeos relacionados:

La crisis energética en Cuba continúa sin tregua, y las últimas cifras oficiales publicadas por la Unión Eléctrica (UNE) confirman que el país sigue sumido en un colapso eléctrico que golpea de manera directa y constante a millones de ciudadanos.

Según el reporte de este domingo, el servicio eléctrico sufrió afectaciones durante las 24 horas del día anterior, extendiéndose incluso a la madrugada de hoy.

La máxima afectación alcanzó los 1,809 MW a las 8:30 pm, justo en el momento de mayor demanda, un escenario que refleja la incapacidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para garantizar siquiera un mínimo de estabilidad.

En horas de la mañana de hoy, la disponibilidad de generación era de apenas 1,650 MW frente a una demanda de 2,885 MW, lo que implicó un déficit inmediato de 1,250 MW.

Para el mediodía, se calculó una afectación de alrededor de 1,300 MW.

En el horario pico, la UNE anunció que la demanda llegará a los 3,450 MW, pero solo estarán disponibles 1,810 MW, un déficit de 1,640 MW que se traduciría en afectaciones de hasta 1,710 MW para la población.

Déficit estructural que no cede

Las averías en Nuevitas, Felton y Renté, sumadas a las paradas por mantenimiento en Santa Cruz, Cienfuegos y la propia Felton, agravan la situación.

A esto se añaden 335 MW limitados por restricciones en la generación térmica, y el dato aún más alarmante: 623 MW indisponibles en la generación distribuida por falta de combustible y lubricantes.

La Habana también a oscuras

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital estuvo sin electricidad durante 24 horas continuas, con el servicio afectado en los seis bloques en que se divide la ciudad para la planificación de los cortes de corriente.

La nota subraya que, al cierre de la comunicación, el servicio aún no había sido restablecido.

Promesas verdes frente a la oscuridad

El informe resaltó la aportación de los 28 parques solares fotovoltaicos, que generaron 2,812 MWh, con una máxima potencia de 523 MW.

Sin embargo, aunque se publicite como un logro, esa producción sigue siendo claramente insuficiente frente a la magnitud de la crisis, que mantiene al país entero bajo apagones interminables.

Una crisis que asfixia y un gobierno sin soluciones

Los datos oficiales muestran un escenario crítico que ya no puede ocultarse: apagones de más de 20 horas, déficit de combustible y un sistema termoeléctrico obsoleto.

La población sufre sin perspectivas reales de mejora, mientras el gobierno sigue publicando partes técnicos que, en lugar de ofrecer soluciones, se convierten en actas de defunción de la ya frágil estabilidad del SEN.

En medio de la agonía cotidiana de millones de cubanos, el discurso oficial intenta maquillar con estadísticas solares un panorama en el que lo que predomina es la oscuridad, la desconfianza y la desesperación social.

