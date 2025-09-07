Inauguran en Colón, Matanzas, nuevo parque solar fotovoltaico

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano inauguró este viernes un parque solar fotovoltaico en el municipio de Colón, Matanzas, en medio de una de las peores crisis económicas y energéticas de la historia reciente, marcada por apagones de hasta 20 horas que castigan a la población.

La información fue publicada por el portal oficialista Cubadebate, que exhibió la asistencia del Comandante de la Revolución y vice primer ministro, Ramiro Valdés Menéndez, junto a autoridades del Partido Comunista y dirigentes provinciales, como una “ceremonia” de inauguración.

El acto incluyó reconocimientos y discursos a trabajadores y brigadas que, según el reporte, cumplieron con el cronograma de la obra.

La instalación cuenta con una capacidad de 21,8 megavatios (MW), cifra que el gobierno presenta como un “paso hacia la soberanía energética”, un argumento que tal parece que salió de una novela de ficción titulada “los Logros de la Revolución Cubana”.

Sin embargo, la apertura de este parque contrasta con la realidad que enfrentan los cubanos, sometidos a apagones prolongados, crisis agudizada tras la reciente salida de funcionamiento de la unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín.

Para muchos ciudadanos, estas ceremonias oficiales suenan a propaganda más que a soluciones reales.

Lo más leído hoy:

Con el nuevo parque, Cuba suma 29 instalaciones solares de similar capacidad, alcanzando un total de 632 MW en operación, una cifra que dista mucho de cubrir la demanda nacional y que apenas representa un alivio marginal en el sistema eléctrico.

Mientras las autoridades celebran inauguraciones y proyectan nuevas obras en Matanzas, Cárdenas y Jovellanos, millones de cubanos siguen viviendo entre velas, hornillas improvisadas y noches enteras sin electricidad.

Recientemente, el régimen inauguró un nuevo parque solar de 32 hectáreas en La Habana, mientras persiste la crisis energética en la isla.

El segundo parque construido en el habanero municipio de Boyeros, a pocos metros del santuario nacional de San Lázaro (El Rincón), fue inaugurado, como es habitual por el nonagenario comandante Ramiro Valdés Menéndez, uno de los históricos del régimen.

El parque de 21,8 MW, cuenta con una efigie Fidel Castro, “el mayor visionario que a tenido esta Patria hermosa”, se lee en el post de la Empresa Fuentes Renovables de Energía (EMFRE), aunque el dictador fallecido pidió evitar el uso de su imagen.

En agosto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que hasta ese momento se encontraban sincronizados 27 parques solares fotovoltaicos de los 51 previstos para este año, lo que representaba un 53 % del plan proyectado.

Además, la institución del régimen señaló en la red social X que esos avances forman parte del Programa de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, el cual busca "reducir" las horas de apagón y "avanzar hacia la soberanía" energética del país, con un mayor uso de fuentes renovables.

En ese momento, el gobierno dijo que sus parques solares están generando más energía de lo previsto, un argumento que bien podría ser un chiste pues no solo no redujo los apagones en el verano, como había prometido, sino que en los últimos días se ha agudizado la crisis.

Preguntas frecuentes sobre parques solares en Cuba y la crisis energética