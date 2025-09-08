"Ni aunque me paguen yo vuelvo": Amanda estrenará su primera canción junto a Celle, ¿con indirecta a Ultrack?

Amanda Sanz se alista para lanzar su primer sencillo musical junto a su pareja Celle, titulado “Te quiero de lejos”, una colaboración que estará disponible este 9 de septiembre en todas las plataformas digitales, junto con su videoclip.
Pero más allá del debut musical, lo que ha desatado revuelo en redes sociales es la fuerte letra del tema, que muchos interpretan como una clara indirecta a su ex Ultrack y una alusión a su pada relación sentimental.
“Y ahora que ya no estás, ya puedo respirar y mi felicidad siendo mi prioridad / Ya no vuelvo, ni aunque me paguen yo vuelvo / Te quiero de lejos, que hablen de tu derrota / No te necesito, ya no eres mi tipo y ya yo soy otra”, dice Amanda con una mezcla de contundencia y liberación en un adelanto publicado en redes.
Las imágenes del videoclip que ha compartido, donde se le ve con un look urbano, trenzas azules y una actitud empoderada frente a murales coloridos, parecen reforzar el mensaje de independencia y superación personal que transmite la canción.
Aunque Amanda no ha mencionado directamente a Ultrack, muchos seguidores han conectado los versos con su pasada relación que durante meses fue la comidilla en redes sociales tras la ruptura de ambos.
“Te quiero de lejos” podría ser, entonces, algo más que un debut: una declaración pública de cierre y a la vez de un nuevo comienzo junto a Celle.
Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz y su nueva canción "Te quiero de lejos"
¿De qué trata la nueva canción de Amanda Sanz "Te quiero de lejos"?
La canción "Te quiero de lejos" de Amanda Sanz es vista como una declaración de independencia y superación personal. La letra refleja su deseo de distanciarse de relaciones pasadas, posiblemente refiriéndose a su ex pareja Ultrack, y enfatiza su felicidad y prioridad en sí misma. El videoclip refuerza este mensaje con una imagen empoderada y una estética urbana vibrante.
¿Cómo ha reaccionado el público a la nueva relación de Amanda Sanz con Celle?
El público ha recibido la relación de Amanda Sanz con Celle positivamente, destacando la madurez emocional y el cambio positivo en Amanda desde su separación de Ultrack. La confirmación de su relación con Celle fue recibida con entusiasmo, y sus seguidores han apoyado su decisión de mantener el romance en privado mientras se consolida.
¿Por qué Amanda Sanz y Celle han decidido mantener su relación fuera de las redes sociales?
Amanda Sanz y Celle han decidido mantener su relación alejada de las redes para protegerla mientras se conocen mejor. Amanda explicó que prefieren no exponerse públicamente hasta que se sientan seguros de hacerlo, priorizando la privacidad y la solidez de su vínculo.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.