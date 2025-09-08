"Ni aunque me paguen yo vuelvo": Amanda estrenará su primera canción junto a Celle, ¿con indirecta a Ultrack?

Amanda Sanz se alista para lanzar su primer sencillo musical junto a su pareja Celle, titulado “Te quiero de lejos”, una colaboración que estará disponible este 9 de septiembre en todas las plataformas digitales, junto con su videoclip.

Pero más allá del debut musical, lo que ha desatado revuelo en redes sociales es la fuerte letra del tema, que muchos interpretan como una clara indirecta a su ex Ultrack y una alusión a su pada relación sentimental.

“Y ahora que ya no estás, ya puedo respirar y mi felicidad siendo mi prioridad / Ya no vuelvo, ni aunque me paguen yo vuelvo / Te quiero de lejos, que hablen de tu derrota / No te necesito, ya no eres mi tipo y ya yo soy otra”, dice Amanda con una mezcla de contundencia y liberación en un adelanto publicado en redes.

Las imágenes del videoclip que ha compartido, donde se le ve con un look urbano, trenzas azules y una actitud empoderada frente a murales coloridos, parecen reforzar el mensaje de independencia y superación personal que transmite la canción.

Aunque Amanda no ha mencionado directamente a Ultrack, muchos seguidores han conectado los versos con su pasada relación que durante meses fue la comidilla en redes sociales tras la ruptura de ambos.

“Te quiero de lejos” podría ser, entonces, algo más que un debut: una declaración pública de cierre y a la vez de un nuevo comienzo junto a Celle.

