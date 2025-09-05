Claudia Artiles no solo presume amor en la piel con un tatuaje dedicado a Ultrack, sino que también lo demuestra en los gestos cotidianos. Esta vez, la influencer cubana conmovió a sus seguidores al sorprender a Victoria, hija de su pareja, con un regalo muy especial. El video del momento, publicado en TikTok e Insstagram, ha recibido una lluvia de aplausos por el cariño genuino que Claudia transmite.

“Le quiero dar una sorpresa a Victoria de algo que le estuve pidiendo aquí en TikTok y quiero que vean su reacción”, dice Claudia al inicio del clip. Acto seguido, se ve a la niña con los ojos vendados, descubriendo un obsequio que la dejó encantada: “Está lindo”, exclamó con emoción. Un detalle que, aunque sencillo, reflejó complicidad, dedicación y ternura.

Lo que más gustó a los usuarios no fue solo el regalo —un set de maquillaje de Hello Kitty que “trae absolutamente de todo”, como comentó Claudia—, sino la forma en que ella se involucra con las hijas de su pareja. Esa faceta más familiar y afectuosa ha encantado a sus miles de seguidores, quienes disfrutan verla compartir no solo con Ultrack, sino también con los niños de ambos.

Los comentarios lo dejaron claro. “Esa niña es tan feliz contigo. Se nota que le das amor”, escribió una seguidora. Otra fue más directa: “Ojalá todas las mujeres fueran así con los hijos de sus parejas”. También se repitieron frases como: “Con las niñas eres un amor”, “Qué linda familia” o “Parece tu hija biológica”. La conexión que transmiten ha calado hondo entre sus seguidores, y no es para menos.

Quienes conocen la historia saben que la relación entre Claudia y Amanda Sanz, madre de las niñas y ex de Ultrack, ha sido clave. Ambas han sabido coordinarse con madurez y respeto por el bienestar de las pequeñas. Desde repartir las compras escolares hasta tomar decisiones importantes, su ejemplo ha sido bien recibido por una audiencia que valora la convivencia armoniosa y moderna.

Claudia, que también es madre de un niño pequeño, Marlon, ha dejado claro desde el principio que su cariño por las hijas de Ultrack es sincero. Incluso antes de conocerlas personalmente, se preocupó por preparar con detalle la habitación que compartirían. Su forma de integrarlas en la dinámica familiar ha sido natural y con mucho amor.

