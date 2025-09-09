El 92 % de los cubanos desaprueba la gestión del Gobierno

Vídeos relacionados:
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló en su VIII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba que la desaprobación al régimen alcanza un 92 %, mientras que solo un 5 % expresó una valoración favorable.
El informe subraya que el rechazo es aún mayor entre los jóvenes: en el rango de 18 a 30 años, apenas 3,39 % califica positivamente la gestión gubernamental, confirmando un desplome de confianza en las nuevas generaciones.
Causas del descontento
El documento señala que los apagones constantes, la crisis alimentaria, el alto costo de la vida, los salarios insuficientes y la deteriorada salud pública son algunos de los factores que alimentan el malestar ciudadano.
Otros tópicos del estudio
El OCDH advierte que el 89 % de los cubanos vive en pobreza extrema, en un contexto de crisis multifacética marcada por la escasez de alimentos y medicinas, servicios básicos precarios y apagones que superan incluso al hambre como principal preocupación.
Las desigualdades sociales se han profundizado, favoreciendo solo a quienes reciben remesas o tienen conexiones políticas. En paralelo, la desesperanza impulsa a emigrar al 78 % de la población, cifra que alcanza el 76 % entre los jóvenes de 18 a 30 años. Estados Unidos es el destino más deseado, aunque más de un tercio de los cubanos afirma que se marcharía “a cualquier lugar”.
El estudio cuestiona la propaganda oficial sobre las “conquistas sociales”, la cual no se corresponde con la realidad cotidiana, y concluye que el país necesita respeto a los derechos civiles, apertura económica y medidas urgentes contra la pobreza. Además, alerta a América Latina sobre la aceptación acrítica del modelo cubano, que el informe presenta como un sistema agotado e incapaz de ofrecer soluciones.
El OCDH concluye que millones de cubanos sobreviven entre la negación oficial de la crisis, los llamados a la resistencia y la constante estrategia del Gobierno de culpar a terceros, mientras la situación económica y social se degrada sin soluciones reales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.