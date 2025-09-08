Denuncian casi 9 violaciones de derechos humanos diarias en Cuba

Vídeos relacionados:
La organización Cubalex denunció que en los primeros seis meses de 2025 se documentaron 1,566 violaciones de derechos humanos en Cuba, lo que equivale a casi nueve hechos de represión cada día.
El informe, divulgado este lunes en la red social X, describe un panorama marcado por la sistematicidad, la impunidad y la expansión territorial de los abusos cometidos por el Estado cubano.
Represión sin distinciones
De acuerdo con Cubalex, la represión no se limita a opositores y activistas, sino que alcanza también a ciudadanos sin militancia política, confirmando el uso del aparato estatal como mecanismo de control social.
Entre las violaciones documentadas destacan: detenciones arbitrarias; muertes bajo custodia; amenazas y cortes de comunicación; y uso del sistema judicial como arma política.
Los grupos más afectados son las personas privadas de libertad, los afrodescendientes y los defensores de derechos humanos.
Un modelo de represión sofisticado
El informe advierte que el gobierno cubano ha consolidado un modelo de represión cada vez más sofisticado, que combina violencia directa, persecución judicial, censura informativa y hostigamiento económico y social.
Todo ello ocurre bajo un patrón constante de impunidad estructural, donde las violaciones quedan sin investigación ni sanción.
Llamado internacional
Más allá de las cifras, Cubalex subraya la urgencia de que la comunidad internacional adopte una acción coordinada que priorice la rendición de cuentas y la protección de las víctimas.
“Este informe ofrece no solo datos, sino también claves para comprender cómo opera el Estado cubano en su estrategia de control”, concluye el documento.
Sin dudas, el hostigamiento sistemático se ha convertido en una de las herramientas más recurrentes del régimen. Este incluye desde la vigilancia permanente, citaciones policiales sin fundamento legal y campañas de difamación en medios oficiales, hasta presiones sobre familiares de activistas y opositores. La intención es clara: desgastar psicológicamente a quienes se atreven a cuestionar al poder.
El informe también resalta el hostigamiento económico y social, expresado en despidos laborales, expulsiones universitarias, restricciones de movilidad interna y confiscaciones arbitrarias.
Estas medidas buscan aislar y debilitar a los críticos, al tiempo que envían un mensaje de miedo a la población general, reforzando la idea de que cualquier disidencia será castigada en múltiples aspectos de la vida diaria.
