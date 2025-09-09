Sube el precio del dólar y se dispara el euro en el mercado informal en Cuba

El dólar estadounidense (USD) se cotiza este martes 9 de septiembre a 413 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba, según el monitoreo diario de elTOQUE.

Esta cifra significa un peso más que en la jornada anterior y confirma la tendencia al alza de la moneda estadounidense en la isla, impulsada por la alta demanda en un contexto de escasez de divisas y devaluación sostenida del peso cubano.

El euro (EUR) también mantiene su posición como la divisa más cara en el mercado negro en Cuba. Alcanza hoy los 465 CUP. Su valor supera ampliamente al del dólar, y cuesta tres pesos más que en la jornada del lunes.

Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC), que se usa en las tiendas estatales, se mantuvo en 195 CUP. Sigue lejos de los valores del USD y el EUR, pero continúa siendo clave para acceder a productos básicos en determinadas zonas del país.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba, martes, 9 de septiembre de 2025 - 08:00 a.m.

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 413 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 465 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 195 CUP

Equivalencias en pesos cubanos (CUP) según las tasas del mercado informal

Dólares estadounidenses (USD) a 413 CUP

$1 USD = 413 CUP

$5 USD = 2,065 CUP

$10 USD = 4,130 CUP

$20 USD = 8,260 CUP

$50 USD = 20,650 CUP

$100 USD = 41,300 CUP

Euros (EUR) a 465 CUP

€5 EUR = 2,325 CUP

€10 EUR = 4,650 CUP

€20 EUR = 9,300 CUP

€50 EUR = 23,250 CUP

€100 EUR = 46,500 CUP

€200 EUR = 93,000 CUP

€500 EUR = 232,500 CUP

Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba