Sube el precio del dólar y se dispara el euro en el mercado informal en Cuba

El dólar estadounidense (USD) se cotiza este martes 9 de septiembre a 413 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba, según el monitoreo diario de elTOQUE.
Esta cifra significa un peso más que en la jornada anterior y confirma la tendencia al alza de la moneda estadounidense en la isla, impulsada por la alta demanda en un contexto de escasez de divisas y devaluación sostenida del peso cubano.
El euro (EUR) también mantiene su posición como la divisa más cara en el mercado negro en Cuba. Alcanza hoy los 465 CUP. Su valor supera ampliamente al del dólar, y cuesta tres pesos más que en la jornada del lunes.
Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC), que se usa en las tiendas estatales, se mantuvo en 195 CUP. Sigue lejos de los valores del USD y el EUR, pero continúa siendo clave para acceder a productos básicos en determinadas zonas del país.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba, martes, 9 de septiembre de 2025 - 08:00 a.m.
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 413 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 465 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 195 CUP
Equivalencias en pesos cubanos (CUP) según las tasas del mercado informal
Dólares estadounidenses (USD) a 413 CUP
- $1 USD = 413 CUP
- $5 USD = 2,065 CUP
- $10 USD = 4,130 CUP
- $20 USD = 8,260 CUP
- $50 USD = 20,650 CUP
- $100 USD = 41,300 CUP
Euros (EUR) a 465 CUP
- €5 EUR = 2,325 CUP
- €10 EUR = 4,650 CUP
- €20 EUR = 9,300 CUP
- €50 EUR = 23,250 CUP
- €100 EUR = 46,500 CUP
- €200 EUR = 93,000 CUP
- €500 EUR = 232,500 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en el mercado informal cubano?
La tasa de cambio del dólar estadounidense (USD) en el mercado informal de Cuba es de 413 pesos cubanos (CUP). Esta cifra representa un incremento en comparación con días anteriores, reflejando una alta demanda y la devaluación del peso cubano.
¿Por qué el euro es la divisa más cara en el mercado informal de Cuba?
El euro se cotiza a 465 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, superando al dólar. Esto se debe a su escasa disponibilidad y alta demanda, especialmente por quienes reciben remesas de Europa o planean emigrar al continente europeo.
¿Qué impacto tiene la devaluación del peso cubano en la economía diaria de los ciudadanos?
La devaluación del peso cubano frente al dólar y el euro exacerba la inflación y dificulta el acceso a productos básicos. La mayoría de los cubanos depende del mercado informal para obtener divisas, necesarias para comprar artículos esenciales en tiendas que solo aceptan divisas extranjeras.
¿Cómo afecta la situación económica al uso de la Moneda Libremente Convertible (MLC) en Cuba?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza a 195 pesos cubanos (CUP) y sigue siendo crucial para acceder a productos en tiendas estatales. Aunque su valor es menor que el del dólar y el euro, su uso sigue siendo importante debido a las limitaciones del comercio en pesos cubanos.
