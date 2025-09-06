El Toque denuncia nueva operación de desinformación orquestada por la Seguridad del Estado en Cuba

Vídeos relacionados:

El medio independiente elTOQUE denunció hoy que la Seguridad del Estado puso a circular un audio manipulado con inteligencia artificial que pretende involucrar a su editor jefe, José Jasán Nieves Cárdenas, en supuestos acuerdos financieros para alterar la tasa del mercado informal, una maniobra que el portal califica como parte de una nueva operación de desinformación del régimen cubano.

En una publicación en Facebook, elTOQUE advirtió que la grabación fabricada con tecnologías de manipulación no constituye evidencia de ningún acuerdo inexistente, sino una muestra más de la estrategia del Partido Comunista para intentar desprestigiar al medio en un contexto de crisis económica profunda y falta de legitimidad política.

Captura de Facebook: elTOQUE

Nieves recordó que esta táctica no es nueva, pues ya en 2024 el régimen había intentado lanzar un montaje similar a través de un supuesto “empresario alemán” que buscaba involucrar a la redacción en maniobras financieras.

"Tuvieron que esperar un año, pero al final se lanzaron a usar la jugarreta que intentaron el año pasado, Mejor así, ahora no es suposición que su agente en Alemania quería esto”, subrayó el periodista en su cuenta de Facebook.

Captura de Facebook: José Jasán Nieves Cárdenas

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios cuestionaron la maniobra de la Seguridad del Estado cubana, señalando que si el gobierno tuviera capacidad para estabilizar la moneda lo haría en las Cadecas oficiales, en lugar de culpar a un medio independiente de la devaluación del peso.

Otros internautas calificaron la operación como una muestra de desesperación. “Es lo único que les queda, fabricar montajes para desviar la atención”, comentó un usuario, mientras otro apuntó que elTOQUE se ha convertido en una referencia más confiable que cualquier vocero del gobierno cubano.

También hubo críticas directas al uso de inteligencia artificial para manipular audios, lo que algunos llamaron la evidencia más clara de la podredumbre moral del régimen. “Ya ni respetan el arte de difamar, ahora dependen de ediciones burdas que nadie cree”, ironizó otro comentarista.

Las reacciones coinciden en que la ofensiva contra elTOQUE no busca esclarecer nada, sino desacreditar y amedrentar, al tiempo que exhibe la incapacidad del gobierno para dar respuestas reales a la inflación y al colapso económico que golpea a la población.

La maniobra se suma a una ofensiva sostenida contra el medio. En julio pasado, el portal respondió a ataques de Cubadebate y teleSUR, que lo acusaron de formar parte de una supuesta “guerra económica” contra el gobierno y de inducir la inflación en la isla.

El medio rechazó esas acusaciones como infundadas, recalcando que no participa en la compraventa de divisas ni manipula los valores que reporta.

En agosto de 2024, el economista del oficialismo Antonio Rodríguez Salvador afirmó en el programa "Con Filo" que "elTOQUE induce la inflación en Cuba".

En mayo de 2024, el Banco Metropolitano lo acusó de provocar una "operación de inflación inducida", supuestamente orquestada desde el extranjero.

La oleada represiva contra el medio independiente arreció a partir de que el régimen cubano iniciara la venta oficial de divisas en el país en un intento por controlar el tipo de cambio del mercado informal y la creciente inflación en el país.

La Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI), publicada diariamente por elTOQUE, se ha convertido en una herramienta clave para millones de cubanos ante la ausencia de estadísticas oficiales confiables.

Su metodología, basada en el análisis de anuncios de compraventa de divisas en internet, fue validada por la revista académica británica Applied Economics.

En junio, el ministro de Economía Joaquín Alonso Vázquez usó en una presentación oficial un gráfico que reproduce valores muy similares a los reportados por elTOQUE.

Además, ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, ajustó recientemente sus tarifas móviles aplicando una tasa que refleja el precio del mercado informal.

Economistas cubanos como Pavel Vidal destacan que la TRMI funciona como un “termómetro en tiempo real” de la crisis cambiaria, y subrayan que ni el mercado informal ni un portal informativo son responsables de la inflación y el colapso monetario del país, cuya raíz está en el modelo centralizado y las políticas fallidas del gobierno.

Más allá del cuestionamiento técnico, elTOQUE denunció que esta campaña es también un intento de intimidación contra sus colaboradores en la isla, que han sido objeto de amenazas bajo acusaciones de “mercenarismo”.

El medio insistió en que sus fuentes de financiamiento no condicionan la independencia editorial ni su compromiso de ofrecer a la ciudadanía información transparente.

La operación contra elTOQUE confirma un patrón repetido: el régimen fabrica montajes y lanza acusaciones sin pruebas para desviar la atención de la crisis, mientras reprime a quienes exponen datos incómodos.

El verdadero problema para el gobierno no es un audio manipulado, sino la realidad que millones de cubanos constatan a diario y que elTOQUE refleja con datos verificables.

