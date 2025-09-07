Aumenta el precio de dos divisas en el mercado negro en Cuba

La semana acaba con dos novedades en mercado negro de divisas en Cuba: el precio del dólar sube e implanta nuevo récord y la MLC experimenta ligero repunte.

En las últimas horas, la moneda estadounidense escaló hasta los 412 CUP, dos pesos más que el día anterior y cifra récord de venta desde que el medio independiente elTOQUE documenta los altibajos de la divisas.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, tras el abruptó bajón de cinco pesos del sábado, recupera este domingo dos unidades y se sitúa nuevamente en los 192 CUP.

El euro, por su parte, se mantiene al frente de la tabla, con un promedio de venta estimado en 460 CUP, según revela el parte diario de elTOQUE.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 07/09/2025 - 7:10 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 412 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 192 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para aplicarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento no hay novedades sobre el tema.

La pasada semana, el régimen cubano anunció que el salario medio mensual en el país ascendió a 6,649 pesos durante el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 16,4 % en relación con el mismo período del año anterior.

El dato, divulgado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y reproducido por Cubadebate, fue presentado como un indicador positivo de la política económica oficial.

Sin embargo, lejos de significar un alivio para la población, este aumento se traduce en poco o nada ante la profunda crisis inflacionaria y la continua depreciación del peso cubano.

Los números chocan con la realidad del día a día: la tasa del mercado informal revela que el dólar se mantiene en 410 CUP, por lo que ese nuevo salario medio apenas equivale a unos 16,22 dólares mensuales. Es decir, lo que gana un trabajador en un mes no alcanza para cubrir ni una mínima parte de sus necesidades.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 7 de septiembre:

1 USD = 412 CUP.

5 USD = 2,060 CUP.

10 USD = 4,120 CUP.

20 USD = 8,240 CUP.

50 USD = 20,600 CUP.

100 USD = 41,200 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 460 CUP.

5 EUR = 2,300 CUP.

10 EUR = 4,600 CUP.

20 EUR = 9,200 CUP.

50 EUR = 23,000 CUP.

100 EUR = 46,000 CUP.

200 EUR = 92,000 CUP.

500 EUR = 230,000 CUP.