Nuevo récord en el mercado informal: Sube el precio de dos divisas en Cuba

Vídeos relacionados:

El mercado informal de divisas en Cuba comenzó la semana con nuevas subidas que refuerzan la tendencia alcista de las monedas extranjeras frente al peso cubano y establecen un nuevo record absoluto para el euro.

Según la tasa de referencia de elTOQUE, este lunes 8 de septiembre la moneda europea alcanzó los 463 pesos cubanos (CUP), mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) repuntó hasta los 195 CUP, tras varios días de altibajos.

El dólar, en cambio, se mantiene estable en torno a los 412 CUP alcanzados este domingo, dos pesos más que el valor que mantuvo (410 CUP) desde el pasado 28 de agosto hasta el 5 de septiembre.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 8 Septiembre, 2025 - 04:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 412 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 463 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 195 CUP

Un euro en ascenso constante

En el último mes, el euro mostró una clara tendencia alcista en el mercado informal cubano, consolidándose como la divisa de referencia con mayor crecimiento frente al peso.

A inicios del período, el 8 de agosto, la moneda europea se cotizaba en torno a los 445 CUP. Durante la primera quincena avanzó lentamente, alcanzando los 450 CUP hacia el 12 de agosto, nivel en el que se mantuvo de forma relativamente estable hasta el día 25.

Lo más leído hoy:

A partir de la última semana de agosto, la divisa comenzó a escalar con más fuerza. Entre el 26 y el 28 de agosto, el euro pasó de 450 a 460 CUP, en una subida de 10 pesos en apenas tres días. Este salto marcó el inicio de un repunte más sostenido que lo llevó a romper una nueva barrera psicológica en septiembre.

En los primeros días del mes, el euro osciló entre 460 y 461 CUP, con variaciones mínimas que reflejaban un nivel de consolidación. Sin embargo, hacia el 7 de septiembre volvió a ganar impulso y se posicionó en 463 CUP, su precio actual en el mercado informal, y el más alto desde que se tiene registro.

El balance de los últimos treinta días revela un aumento de casi 20 pesos, al pasar de 445 a 463 CUP, lo que representa una apreciación significativa en comparación con el dólar, que ha mostrado un comportamiento más estable.

Este crecimiento responde a la fuerte demanda de la divisa europea, utilizada no solo como reserva de valor, sino también en operaciones comerciales en un mercado cada vez más dependiente del acceso a divisas.

MLC: Un ligero respiro

Por su parte, en el último mes, el MLC mantuvo una tendencia claramente descendente en el mercado informal cubano, consolidando su pérdida de valor frente al peso y alejándose de los niveles que mantenía a mediados de año.

El 8 de agosto, el MLC se cotizaba en torno a los 213 CUP, y desde esa fecha inició una caída paulatina que la llevó a mínimos de 190 CUP a finales del mes.

Entre el 10 y el 14 de agosto, la divisa retrocedió de los 210 a 200 CUP, donde permaneció estable durante varios días, hasta que volvió a caer el 21 de agosto hasta los 195 CUP. Esa cifra marcó un nuevo piso que se rompió poco después: hacia el 28 de agosto, el MLC descendió hasta los 190 CUP, su nivel más bajo en el último trimestre.

Durante los primeros días de septiembre, la divisa digital estatal mostró un ligero repunte, con movimientos que oscilaron entre los 191 y 193 CUP, aunque sin recuperar la barrera de los 200.

No fue hasta el 7 de septiembre cuando el MLC volvió a acercarse a ese umbral, alcanzando los 195 CUP, todavía muy por debajo de los precios que mantenía meses atrás.

El balance mensual revela una pérdida de casi 20 pesos respecto al inicio del período, lo que confirma la desconfianza creciente de los cubanos hacia esta moneda como alternativa de ahorro o medio de pago.

A diferencia del euro y el dólar, que mantienen una tendencia alcista sostenida, la MLC sigue debilitándose, lo que refleja el desinterés del mercado por esta divisa virtual controlada por el Estado.

En conclusión, el MLC atraviesa una fase de depreciación crónica, con pequeñas correcciones que no alcanzan a revertir su trayectoria descendente. Mientras las monedas fuertes se consolidan en máximos históricos, el MLC continúa perdiendo terreno, reforzando la percepción de que su valor se encuentra en crisis estructural.

Dólar en Cuba: Estabilidad relativa por encima de los 400 CUP

En el último mes, el dólar estadounidense mantuvo una tendencia moderadamente alcista en el mercado informal cubano, con un crecimiento más pausado que el del euro, pero suficiente para marcar nuevos máximos históricos en septiembre.

El 8 de agosto, la divisa norteamericana se negociaba en torno a los 398 CUP, apenas por debajo de la barrera psicológica de los 400 pesos. En los días siguientes, el dólar se estabilizó en esa cifra, para después iniciar un lento avance que lo llevó a los 400 CUP hacia mediados de mes.

A partir del 18 de agosto, la divisa retomó impulso y escaló hasta los 405 CUP, nivel en el que se mantuvo durante varios días. El salto más relevante se produjo a finales de agosto, cuando alcanzó los 410 CUP, consolidándose en esa cifra hasta inicios de septiembre.

En las últimas jornadas, el dólar experimentó un ligero repunte adicional, situándose en 412 CUP el 8 de septiembre. De esta manera, el billete verde acumula una ganancia de 14 pesos en apenas un mes, lo que equivale a una apreciación cercana al 3,5%.

Aunque el ritmo de su crecimiento es más lento que el del euro —que en el mismo período subió casi 20 pesos—, el dólar conserva su posición como la divisa más utilizada en operaciones cotidianas del mercado informal.

Su avance, aunque menos acelerado, refleja la misma tendencia estructural: la pérdida de valor del peso cubano frente a las monedas fuertes y la creciente presión inflacionaria sobre la economía doméstica.

En conclusión, el dólar en Cuba ha logrado superar y estabilizarse por encima de la barrera de los 400 CUP, confirmando su fortaleza en el mercado paralelo, aunque sin los saltos abruptos que caracterizan al euro. Su comportamiento responde a una demanda sostenida y a la necesidad de los cubanos de proteger sus ingresos en divisas más seguras frente al deterioro constante del peso.

Un mercado fragmentado

El comportamiento dispar de las tres divisas muestra una vez más la inestabilidad del sistema cambiario cubano.

Mientras el euro continúa su ascenso y la MLC intenta recuperarse, el dólar parece haberse frenado, aunque sigue siendo referencia para la mayoría de transacciones. Para los cubanos, estas oscilaciones se traducen en más incertidumbre y en un encarecimiento progresivo del costo de vida.