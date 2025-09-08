Fundador de Google agradece a Trump por presión sobre Venezuela: “Ojalá también sea así con Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves 4 de septiembre a los principales líderes del sector tecnológico en una cena privada en la Casa Blanca que terminó generando titulares políticos.

Entre los asistentes se encontraban figuras como Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates, Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google) y Sergey Brin, uno de los fundadores de este último gigante tecnológico.

Durante el encuentro, Amanda Rosenberg, pareja de Brin y gerente de marketing de Google Lens, se dirigió directamente al presidente para expresarle su gratitud por las acciones que ha tomado contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Cada vez que estoy en su presencia, me siento muy agradecida. Gracias. Creo que está haciendo un trabajo increíble”, dijo en un tono emotivo, haciendo referencia a la presión que Washington está ejerciendo en estos días sobre Caracas.

El propio Sergey Brin intervino para contar que poco antes se habían reunido con el líder opositor venezolano exiliado, Leopoldo López, y añadió con firmeza: “Usted está aplicando mucha presión sobre Maduro, y eso me parece fenomenal. Eso es lo que debería hacer un presidente estadounidense. Ojalá también sea así con Cuba y otros lugares”.

La frase de Brin resonó con fuerza entre activistas y exiliados cubanos, que vieron en sus palabras un gesto poco común de solidaridad en un entorno dominado por la tecnología, pero también una señal política de alto nivel abogando por los derechos y libertades de ciudadanos oprimidos por regímenes dictatoriales.

El fragmento de la conversación fue compartido en sus redes sociales por la periodista venezolana María Alesia Sosa. Por su parte, el corresponsal en la Casa Blanca, el periodista español David Alandete preguntó a Trump sobre la posibilidad de atacar a los cárteles dentro de Venezuela.

“Bueno, ya lo descubrirás”, contestó el republicano, dejando en el aire la duda sobre sus intenciones, tal y como hizo antes de lanzar un ataque sorpresivo sobre las instalaciones nucleares y objetivos militares de Irán a finales de junio.

La administración Trump ha intensificado su retórica y acciones contra el régimen chavista en las últimas semanas, en un contexto de creciente presión internacional.

Las declaraciones de Brin abren la puerta a una expectativa compartida por muchos en el exilio cubano: que el foco geopolítico se desplace también hacia La Habana.