Trump asegura que gobierna para los trabajadores y no para Wall Street

En medio de una creciente escalada de tensiones comerciales a nivel mundial, el presidente Donald Trump se presentó nuevamente con un discurso populista al asegurar que su gobierno está del lado de los trabajadores estadounidenses, no de las élites financieras ni de los intereses globalistas.

“Estoy orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los que externalizan empleos; el presidente que defiende la calle principal, no Wall Street; que protege a la clase media, no a la clase política; y que defiende a Estados Unidos, no a los tramposos del comercio en todo el mundo”, publicó Trump en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

Durante un acto reciente donde estuvo escoltado por los trabajadores del carbón Trump también arremetió contra las políticas ambientales de su antecesor, Joe Biden, y reiteró su apoyo a la industria minera del carbón que es criticada por su alto índice de contaminación.

“Estamos tomando acciones históricas para ayudar a los trabajadores estadounidenses, mineros, familias y consumidores. Estamos poniendo fin a la guerra de Joe Biden contra el hermoso y limpio carbón de una vez por todas, y vamos a devolver el trabajo a los mineros”, aseguró.

El presidente, quien ha centrado su discurso en una retórica nacionalista y proteccionista, ha aprovechado el contexto de la guerra comercial global que él mismo impulsó mediante la imposición de nuevos aranceles a casi todos los países, incluido el bloque de la Unión Europea, China y otras potencias económicas.

Desde la Casa Blanca, Trump reforzó su mensaje con un llamado a las empresas extranjeras para que trasladen sus operaciones a Estados Unidos argumentando que no tendrán limitaciones como las ambientales a pesar de las advertencias del acelerado calentamiento del planeta:

“Este es un GRAN momento para trasladar su EMPRESA a los Estados Unidos, como Apple y muchas otras lo están haciendo en cifras récord. CERO ARANCELES y casi conexión inmediata a la red eléctrica. Sin demoras ambientales. NO ESPERE, HÁGALO AHORA”, escribió desde su cuenta personal.

Los analistas señalan que Trump está imitando el estilo de los líderes populistas internacionales, con un enfoque en el nacionalismo económico, el proteccionismo comercial y una narrativa antiélite que busca resonar con los sectores obreros descontentos.

Su mensaje apela a una América productiva y “traicionada” por acuerdos comerciales globales, promoviendo una imagen de defensor del “hombre común” frente al establishment financiero y político.

Mientras tanto, las consecuencias de su estrategia comercial se sienten en los mercados internacionales. La Unión Europea ya ha anunciado medidas de represalia con nuevos aranceles a productos estadounidenses, y otros países consideran ajustes similares, en lo que muchos expertos temen podría derivar en una nueva guerra comercial prolongada.

