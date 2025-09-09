Familia niega que la muerte de un hombre en Artemisa haya sido un asesinato

Vídeos relacionados:

La familia de Alexander Graveran, un hombre de 47 años residente en la zona de Las Terrazas, Artemisa, salió públicamente a desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre su fallecimiento y pidió respeto ante el dolor que atraviesan.

En los últimos días, páginas de Facebook como Díaz Canel sin Gao y La Tijera, así como el reportero de sucesos Niover Licea, difundieron la versión de que Graveran había sido asesinado y encontrado con golpes en una carretera de Candelaria.

Captura de Facebook/La Tijera

El video publicado por Licea ya no está disponible, aparentemente eliminado, pero alcanzó a generar comentarios en los que la propia esposa del fallecido negó tajantemente esas versiones.

“Yo, Natalia Mesa, esposa de Alexander Graveran, desmiento toda la infamia y la mentira que se está publicando sobre el accidente de mi esposo y exijo respeto para mí y para mi familia”, escribió en la sección de comentarios.

Captura de Facebook/Nio reportando un crimen

El dolor de la familia se agudizó con la expansión de esos rumores. Una de sus parientes, Lineth de la Caridad Mena Graveran, escribió directamente a CiberCuba para pedir que se aclare lo ocurrido y que no se siga difundiendo información falsa.

“El pasado 17 de agosto falleció un familiar mío llamado Alexander Graveran, era de Las Terrazas. Supuestamente están diciendo que fue un asesinato y que lo habían encontrado golpeado, y es falso. Él tuvo un accidente en su moto, fue atendido por especialistas, llegó con todas sus pertenencias y nunca fue golpeado por otra persona. Lamentablemente falleció debido a la caída que tuvo”, aseguró.

La mujer calificó de “noticia falsa para monetizar” las publicaciones que circulan en redes y pidió que se respete la memoria de su ser querido. “Solo quiero que esta información llegue a cada una de esas personas que están dando dicha información falsa, porque está ocasionando más dolor”, recalcó.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial del hecho, lo que ha alimentado la especulación en redes sociales. Sin embargo, la familia insiste en que la muerte de Alexander Graveran fue un accidente y reclama que no se utilice su tragedia para difundir versiones infundadas.

