Hombre pierde la vida tras fuerte descarga eléctrica en la terraza de su casa en Holguín

Un trágico accidente conmocionó este viernes a los vecinos de la calle Máximo Gómez, en la ciudad de Holguín, donde un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras movía una viga en la terraza de su vivienda.

De acuerdo con testigos presenciales, que explicaron lo ocurrido en la sección de comentarios de grupos de Revolico de Holguín, la víctima, identificada como Eliseo, manipulaba una viga cuando accidentalmente entró en contacto con cables de alta tensión.

Aunque fue auxiliado de inmediato y trasladado a un hospital cercano, falleció debido a la gravedad del impacto de la corriente.

El hecho generó consternación en la comunidad, que lamentó profundamente la pérdida y pidió respeto hacia la familia afectada.

"Él estaba levantando la lona de la terraza con un palo, botando el agua que tenía arriba, al parecer la viga estaba suelta y sin querer la viga se pegó a la corriente. A las 12 aún estaba la viga donde mismo, una parte tocaba los cables y la otra estaba dentro de la terraza. Aún no había corriente pues estaban esperando los peritos", explicó en Facebook una vecina de la zona.

Vecinos recalcaron la necesidad de extremar las precauciones en trabajos de construcción doméstica, especialmente en zonas donde las instalaciones eléctricas representan un riesgo cercano.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente, que se suma a otros incidentes recientes relacionados con descargas eléctricas.

Las descargas eléctricas suelen dejar numerosas víctimas en Cuba, aunque en su mayoría se trata de eventos causados por fenómenos atmosféricos.

Entre 1987 y 2023, las tormentas eléctricas provocaron la muerte de 1,892 personas en Cuba, con un promedio de 51 muertes anuales. Los rayos causan más muertes en Cuba que los huracanes, siendo un fenómeno natural de alta peligrosidad.

Son más peligrosos debido a su capacidad de causar muertes, pérdidas de patrimonio y desastres tecnológicos. Su impacto es más frecuente y letal que el de huracanes.

Un rayo puede impactar a kilómetros de distancia del núcleo de la tormenta, lo que aumenta su peligrosidad y el riesgo de ser alcanzado.

