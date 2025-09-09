"Dejen la pedidera y salgan a trabajar": Cubana en EE.UU. lanza contundente mensaje

Una reflexión en TikTok de la usuaria @cubitabella09 ha generado una ola de apoyo entre cubanos dentro y fuera de Estados Unidos.

La usuaria de TikTok @cubitabella09, conocida por sus publicaciones directas y sin filtros, compartió un nuevo video donde lanza una dura reflexión dirigida a quienes, según ella, recurren a la lástima en lugar de buscar salidas con trabajo y esfuerzo.

“Escucha bien este dicho porque es muy verídico, el que más necesita es el que menos pide”, comienza diciendo en el video de 1:55 minutos, donde asegura conocer personas en situaciones críticas que, pese a todo, luchan sin pedir nada.

Relata que ella misma vivió momentos difíciles en Estados Unidos, incluyendo quedarse en la calle con su hijo, y aun así nunca pidió dinero. “Yo salí a las calles a buscar metales, yo pelaba los cables de los televisores para vender los metales, yo hacía naturalezas muertas, yo vendía joyería”, cuenta.

En el video, la cubana destaca que trabajó en todo lo que pudo, incluso doble turno, y dejó claro que no pidió ayuda: “Eso es lo que hace una persona con dignidad”. También se refirió a madres solteras que, según su opinión, deben asumir la responsabilidad de sus decisiones. “Si ustedes no supieron escoger al padre de sus hijos, eso tienes que asumirlo tú. Cuando tú lo estabas haciendo, tú no estabas llorando”.

El video fue publicado con el texto superpuesto: “Dejen la pedidera y salgan a trabajar”, y ha recibido decenas de comentarios de apoyo, la mayoría de mujeres que comparten experiencias similares de lucha y trabajo en silencio.

Una usuaria escribió: “Así estoy yo, vendo joyas, perfumes, ropa, trabajo de noche y con cáncer de hueso. Nunca tuve que mendigarle nada”. Otra señaló: “Yo pasé hambre con mis niños chiquitos dándole arroz y huevo y jamás nadie se enteró”.

También hubo críticas al comportamiento en redes sociales: “Pedir dinero aquí se ha vuelto una moda y como la gente da, pues ellos siguen pidiendo, que es más fácil que trabajar”, dijo otra seguidora.

Esta no es la primera vez que @cubitabella09 genera debate en redes por sus opiniones. En noviembre pasado criticó abiertamente a la ciudad de Miami, asegurando que es “una jungla” y señalando problemas como el tráfico, el maltrato al cliente y el ambiente social.

A principios de este año también respondió de forma tajante a un comentario que cuestionaba la limpieza de las cubanas, mostrando su casa impecable en un video viral.

Y más recientemente, tras un viaje a la isla, publicó un video con un mensaje dirigido a turistas extranjeros donde desaconsejaba visitar Cuba por motivos emocionales, señalando las duras condiciones de vida en la isla.

