“Ni en Cuba vi tanta suciedad”: Cubana sorprende al hablar sobre la ciudad de EE.UU. en la que vive

Una cubana que emigró a Estados Unidos utilizó la red social TikTok para contar su experiencia al comparar la vida en Florida con la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, donde actualmente reside.
“Cuando yo vivía en Cuba soñaba con los Estados Unidos como si esto fuera un lugar perfecto y al llegar aquí me enfrenté a la realidad”, confesó la joven en el video, que rápidamente se volvió viral en la plataforma.
La usuaria, identificada como @aniskaruizjimenez, explicó que al principio vivió en Florida, un estado que considera “la excepción de la regla” por la gran presencia de cubanos que, según ella, mantienen sus casas y calles limpias y en buen estado. Sin embargo, aseguró que su percepción cambió al mudarse a Michigan.
“Yo vivo en el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit, y quien ha venido por acá sabe lo que le voy a decir. Aquí todo es bien feo, todo es bien sucio al menos en la ciudad de Detroit”, comentó.
La joven señaló que en esa urbe predominan las casas deterioradas, jardines descuidados, calles rotas y automóviles golpeados. “El 95% de los carros están chocados. (…) Aquí se ven casas quemadas que no las demuelen y ahí quedan”, lamentó.
También criticó la falta de limpieza en espacios públicos y centros laborales, especialmente en las fábricas, y denunció que muchos residentes tiran basura en las calles sin reparo.
“Creo que somos nosotros los latinos los que cuidamos la limpieza; los nacionales, los nacidos acá, les da lo mismo tirar un papel o una caja por la ventanilla del carro”, aseguró.
A pesar de sus críticas, la cubana aclaró que se siente agradecida de vivir en Estados Unidos y de haber encontrado oportunidades en este país.
“Soy sumamente bendecida con vivir en los Estados Unidos, sumamente agradecida de que este gran país me hubiese abierto las puertas, pero tengo ojos y veo”, expresó, pidiendo respeto por su opinión.
El testimonio ha generado debate entre sus seguidores, algunos de los cuales coincidieron con su visión sobre Detroit, mientras que otros la cuestionaron por su comparación con Cuba y Florida.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de los cubanos en Estados Unidos
¿Por qué la cubana en el video considera que Detroit es una ciudad sucia?
La cubana en el video afirma que Detroit es una ciudad sucia debido al estado de abandono de las casas, jardines descuidados, calles rotas y automóviles golpeados. Según su testimonio, la falta de limpieza es evidente en espacios públicos y centros laborales, lo cual contrasta con su experiencia previa en Florida.
¿Cómo se comparan los gastos de vivir en Detroit con los de otras ciudades de EE.UU.?
Vivir en Detroit presenta un alto costo de vida, similar o incluso superior al de ciudades como Miami. La cubana que compartió su experiencia en TikTok señaló que, aunque tienen un ingreso mensual de 7,000 dólares, los gastos fijos y variables consumen la mayor parte de sus ingresos, incluyendo renta, servicios públicos, financiamiento y seguros de autos, así como alimentación.
¿Qué opinan los cubanos sobre las condiciones de vida en EE.UU. comparadas con Cuba?
Existen opiniones divididas entre los cubanos sobre las condiciones de vida en EE.UU. comparadas con Cuba. Muchos afirman que, a pesar de las dificultades económicas, prefieren las oportunidades y el acceso a servicios en EE.UU., mientras otros añoran la tranquilidad o el ambiente familiar que tenían en Cuba. Sin embargo, la mayoría coincide en que el régimen cubano no ofrece las mismas oportunidades de progreso.
¿Cuáles son las principales críticas de los cubanos hacia la sociedad estadounidense?
Las principales críticas de los cubanos hacia la sociedad estadounidense incluyen el alto costo de vida, la contaminación, y en algunos casos, la falta de trato humano en grandes ciudades. También se critica el excesivo consumo de productos plásticos y la falta de regulación en temas ambientales, como se observa en el uso de bolsas plásticas y la contaminación vehicular.
