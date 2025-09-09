Cubana revela lo que le sorprendió al mudarse de España a Estados Unidos

Una joven cubana, identificada en TikTok como @danycblike_10, ha generado debate en redes sociales tras publicar un video donde expone algunas diferencias que le sorprendieron tras mudarse de Europa a Estados Unidos.

“Cosas que me sorprendieron de Estados Unidos, como cubana española, y te voy a explicar el porqué”, comienza diciendo en el video de poco más de dos minutos de duración. La publicación, que ha sumado decenas de reacciones, aborda temas como el medio ambiente, el consumo y la contaminación.

Entre los aspectos que destaca, uno de los más comentados fue el uso excesivo de bolsas plásticas en los supermercados estadounidenses. “Si tú compras 10 productos, pues casi que te llevas 5 bolsas plásticas y que no pagas. ¿Cuándo en Europa tú veías eso?”, cuestionó, comparando con lo que vivió en España: “En Europa te la daban de plástico, había que pagarla, y me acuerdo que en el Mercadona principalmente, o si ibas al Lidl o algo de eso, te la daban de papel”.

La tiktoker también expresó preocupación ambiental: “¿Y aquí las tortuguitas? ¿A ellos no les mostraron que ellas se asfixian con las bolsas? Pues no, no les importa”.

Otro de los temas abordados fue la contaminación vehicular: “Aquí en los carros hay veces que yo estoy manejando y están soltando unos gases negros que tú te dices... Vamos, que si va delante de mí me va a manchar la delantera”, comentó. Además, comparó la situación con España, donde se aplican inspecciones técnicas como la ITV: “Aquí no pasan ITV como en España”.

También se refirió a las proporciones de consumo en Estados Unidos: “A veces tú te vas a comprar un paquete de galletas, el paquete de galletas es mucho más grande... los cereales, cosas así, como que son extremadamente grandes”.

Lo más leído hoy:

El video generó múltiples respuestas por parte de otros usuarios. Algunos señalaron que la experiencia varía según el estado o la ciudad. “Estoy en la Florida, qué bueno que en TX sea así”, respondió la creadora a un comentario sobre supermercados en Texas que ya no entregan bolsas gratuitas. También mencionó que “donde único a mí no me ponen bolsas es en el Costco, pero normalmente a todas partes llevo la mía porque en Europa me adapté”.

Ya en una publicación anterior, la misma creadora había contado su experiencia con el tráfico en Miami, resaltando las diferencias en la educación vial y el trato a los peatones entre España y Estados Unidos.

Además, en otro video viral, la cubana había comparado aspectos cotidianos como el uso de secadoras, el transporte público y las jornadas laborales, lo que también provocó reacciones encontradas entre internautas de ambos lados del Atlántico.

Los comentarios a sus videos suelen mostrar opiniones divididas: mientras unos comparten sus críticas o experiencias similares, otros defienden las diferencias culturales o cuestionan su perspectiva. Pese a las controversias, sus publicaciones han abierto un espacio de conversación sobre la adaptación de los migrantes cubanos a distintas realidades en el exterior.

Diferencias entre vivir en España y Estados Unidos según cubana migrante