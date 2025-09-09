Lo grabaron sin que lo supiera: Cubano emociona con gesto a madre con hijos en la calle en EE.UU.

Un video compartido en TikTok ha conmovido a miles de usuarios al mostrar a un cubano ayudando a una madre que pedía dinero en la calle junto a sus dos hijos.

En las imágenes, grabadas sin que él lo supiera por su ahijada, se observa cómo el hombre se acerca a la mujer, que tenía a su lado a un pequeño y vendía flores para sobrevivir, y le entrega dinero.

El gesto fue acompañado por una frase que él mismo compartió al publicar el video en su cuenta: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

La acción ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales, donde internautas destacaron la humildad y solidaridad del cubano, resaltando la importancia de pequeños gestos que pueden marcar la diferencia en la vida de quienes atraviesan momentos difíciles.

En los comentarios, decenas de usuarios agradecieron que se visibilice la dura realidad que enfrentan muchas madres inmigrantes con hijos pequeños y celebraron el ejemplo de empatía y generosidad del protagonista del video.

El clip ya acumula miles de reproducciones y continúa generando reacciones positivas en TikTok.

