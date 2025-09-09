Vídeos relacionados:

La influencer venezolana Isabella Ladera sigue compartiendo detalles del delicado episodio que vive tras la filtración del video íntimo que protagoniza junto al cantante colombiano Beéle. A través de una serie de historias publicadas en sus redes sociales, la modelo reveló que fue advertida semanas antes de que el material comenzara a circular en internet y aseguró que tomó medidas personales y emocionales para prepararse ante lo que, lamentablemente, terminó ocurriendo.

Estas nuevas publicaciones llegan después de que Isabella Ladera emitiera un contundente comunicado, donde denunció públicamente la filtración como una traición y una grave violación a su intimidad. En ese mensaje, ya había responsabilizado directamente a Beéle por ser la única otra persona que tenía acceso al video. Ahora, las historias publicadas refuerzan su versión de los hechos y aportan una cronología clara de lo vivido.

En una de las historias más reveladoras, Isabella compartió una conversación fechada el 9 de julio, en la que una persona cercana le escribió: “Alguien te quiere rayar con un video”, acompañado de una imagen que hacía referencia al material íntimo. Junto a la captura, la influencer agregó: “A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría”, confirmando que la amenaza era real y conocida desde semanas antes.

La venezolana también desmintió rumores que intentaban vincular la filtración con un robo que sufrió recientemente. En otra historia, explicó: “Lo de mi carro y el robo del tlf que estaba ahí dentro no tienen nada que ver con lo que está pasando”. Con ello, dejó claro que el video no fue obtenido por terceros ajenos, sino que provino de alguien con acceso directo y con intenciones de exponerla.

Al ser alertada, Isabella tomó la decisión de enfrentar la situación con transparencia dentro de su entorno más íntimo. El 13 de julio, apenas cuatro días después del mensaje de advertencia, habló con su madre, su familia y el influencer con el que se la relaciona Hugo García. En una de sus publicaciones, escribió: “Preparando el corazoncito de mi mamá”, haciendo referencia a ese momento difícil en el que tuvo que confesar lo que se avecinaba.

Captura de Instagram / Isabella Ladera

Lo más leído hoy:

En otra imagen simbólica, con el mar de fondo y el atardecer, Ladera resumió su postura con una frase que ha resonado entre sus seguidores: “Mi historia no termina aquí”. Una declaración que reafirma su decisión de no esconderse ni dejar que este episodio la defina.

Captura de Instagram / Isabella Ladera

Hasta ahora, Beéle no ha reaccionado públicamente al escándalo. El silencio del cantante, protagonista junto a ella en el video, sigue generando fuertes críticas.

La filtración ha reactivado el debate sobre la violencia digital, la privacidad y la revictimización de las mujeres en internet. Isabella ha insistido en que lo ocurrido no es solo una traición personal, sino un acto de violencia, y que emprenderá acciones legales para que se sancione a los responsables. Mientras tanto, sigue utilizando sus plataformas para visibilizar su caso, defender su dignidad y dejar claro que no permitirá que este episodio silencie su voz.

Preguntas Frecuentes sobre la Filtración del Video Íntimo de Isabella Ladera