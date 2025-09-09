Vídeos relacionados:

La influencer venezolana Isabella Ladera atraviesa días de intensa exposición mediática tras la filtración del video íntimo que protagoniza junto a su expareja, el cantante colombiano Beéle. Aunque ella misma lo describió como una de las traiciones “más crueles” que ha vivido, en medio del escándalo no ha estado sola: ha recibido el respaldo de su familia y el apoyo especial de una figura clave en su vida, el influencer peruano Hugo García, considerado ya su nueva ilusión.

El vínculo entre ambos no es reciente. Según contó la propia Isabella en sus historias de Instagram, el pasado 13 de julio decidió hablar con su madre, su familia y también con Hugo, apenas días después de recibir una advertencia de que el material podía salir a la luz. Eso significa que el exchico reality estuvo al tanto de la amenaza semanas antes de que el caso estallara públicamente.

Captura de Instagram / Isabella Ladera

El momento clave llegó con el contundente comunicado de Isabella, donde denunció el hecho como un acto de violencia digital y responsabilizó a la única otra persona con acceso al video. En esa publicación, que superó miles de interacciones, apareció el comentario más llamativo: el de Hugo García. “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió el peruano, usando el nombre real de la influencer, Andrea Isabella Ladera Ceresa, y dejando claro que su apoyo iba más allá de la polémica.

Captura de Instagram / Isabella Ladera

El mensaje fue interpretado como una declaración pública de afecto y un espaldarazo sentimental en uno de los momentos más duros para la venezolana. Aunque Isabella ha negado en entrevistas recientes que sean novios formales —“Lo quiero, él a mí, vamos a ver qué pasa”—, lo cierto es que sus gestos, apariciones en público y mensajes en redes muestran una cercanía cada vez más evidente.

Lo más leído hoy:

Semanas atrás, ambos se dejaron ver en la inauguración del nuevo proyecto de Isabella en Miami y en un evento social en un hotel de lujo, donde posaron sonrientes y cómplices ante las cámaras. También han compartido bailes y momentos divertidos en TikTok, lo que ha alimentado los rumores de un romance en consolidación.

Mientras tanto, la influencer sigue firme en su decisión de llevar el caso a instancias legales. Ha insistido en que la filtración no solo vulnera su privacidad, sino también su dignidad, y ha subrayado que continuará activa en su vida profesional y personal: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”.

En este contexto, Hugo García se ha convertido en un apoyo público y cercano para la joven. Aunque aún no hay etiquetas oficiales, muchos seguidores ya lo ven como la nueva ilusión de Isabella Ladera, que está decidida a enfrentar el escándalo con la frente en alto.

Preguntas frecuentes sobre el escándalo de Isabella Ladera y su relación con Hugo García