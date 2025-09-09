Isabella Ladera rompe el silencio tras filtrarse video íntimo con Beéle y lo culpa de lo sucedido

Vídeos relacionados:

La influencer venezolana Isabella Ladera se pronunció públicamente tras la filtración de un video íntimo en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con el cantante colombiano Beéle. El material, que comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, ha generado una ola de comentarios y polémica en plataformas digitales.

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Ladera aseguró estar “profundamente devastada” y calificó la filtración como una de las traiciones “más crueles” que ha vivido. En su mensaje, responsabilizó directamente a Beéle, con quien, según ella, era la única otra persona que tenía acceso al video.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, escribió, sin mencionar directamente al cantante, aunque dejó claro que se refería a él. “Una persona que me mintió desde el inicio... y nunca dio un paso al frente para protegerme”.

La influencer lamentó que, pese a estar en proceso de reconstrucción emocional, esa persona haya decidido “exponerla de la forma más baja”, atentando contra su privacidad y dignidad.

Ladera denunció que este tipo de actos constituyen una forma de violencia contra las mujeres, y criticó que, una vez más, el peso de la vergüenza y el juicio recaiga sobre la víctima y no sobre el responsable de vulnerar la confianza.

“La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto”, expresó con firmeza.

Lo más leído hoy:

Además, informó que ha iniciado acciones legales y está recibiendo asesoría para proceder judicialmente. También dejó claro que no se esconderá y que continuará cumpliendo con sus compromisos laborales y personales, pese a la situación.

“Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, concluyó en el texto.

Por su parte, el equipo legal de Isabella Ladera calificó la filtración del video como una “violación grave a los derechos fundamentales” de su representada. Aclararon que la divulgación no autorizada del contenido es un delito, y que cualquier intento de señalar a Ladera como responsable forma parte de una estrategia de desprestigio que “carece absolutamente de veracidad”. En el comunicado, anunciaron que ya se están adelantando acciones legales para identificar a los responsables y que se impondrán las sanciones correspondientes.

Captura Instagram / Isabella Ladera

Hasta el momento de redactar esta nota, Beéle no había emitido declaraciones públicas respecto a la denuncia ni a la filtración del video.

Preguntas frecuentes sobre el escándalo de Isabella Ladera y Beéle