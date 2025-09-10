Aeropuertos de Cuba siguen operando con medios alternativos pese al apagón nacional

Vídeos relacionados:
Los aeropuertos cubanos mantienen sus operaciones a pesar de la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este miércoles, según confirmaron las autoridades del sector.
La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA) informó en una nota que las terminales aéreas del país se encuentran operables gracias a medios alternativos, lo que permite garantizar tanto la salida como la entrada de vuelos y pasajeros.
La entidad estatal pidió disculpas por las molestias ocasionadas, pero subrayó que se trabaja para asegurar la continuidad de los servicios aeroportuarios en medio del apagón general que mantiene a millones de cubanos sin electricidad.
Mientras millones de cubanos permanecen en apagón tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este miércoles, el Ministerio de Turismo emitió un mensaje dirigido a los visitantes extranjeros para transmitir “confianza y seguridad”.
Lo más leído hoy:
En un comunicado publicado este miércoles en Facebook, la entidad aseguró que “la mayoría de nuestros hoteles y servicios turísticos disponen de generadores eléctricos y recursos necesarios para operar con normalidad”, garantizando que las instalaciones para el turismo no se verán afectadas por el apagón.
Mientras, y tras varias horas de apagón general este miércoles, por un fallo que desconectó la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el servicio comenzó a restablecerse de manera parcial en la capital cubana, según informaron las autoridades.
El medio oficialista Cubadebate reportó que a las 11:30 am. de este miércoles se energizaron tres subestaciones de transmisión que permiten la entrada en servicio de 23 circuitos de distribución, principalmente en los municipios de Guanabacoa, Arroyo Naranjo y Boyeros.
El anuncio supone un alivio parcial para miles de habaneros que permanecían sin electricidad desde la noche anterior, aunque el restablecimiento aún no alcanza a todos los territorios.
Preguntas frecuentes sobre el apagón en Cuba y su impacto en los aeropuertos
¿Cómo han logrado los aeropuertos de Cuba seguir operando durante el apagón?
Los aeropuertos cubanos han seguido operando gracias al uso de medios alternativos, como generadores eléctricos, que han permitido mantener las operaciones de entrada y salida de vuelos. La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA) ha confirmado que las terminales aéreas están operables a pesar del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para garantizar el servicio en el sector turístico durante el apagón?
El gobierno cubano ha asegurado que la mayoría de los hoteles y servicios turísticos cuentan con generadores eléctricos y recursos necesarios para operar con normalidad, lo que garantiza que las instalaciones turísticas no se vean afectadas por el apagón. Esta estrategia ha sido criticada por priorizar el turismo sobre las necesidades básicas de la población local.
¿Qué impacto ha tenido el apagón en la población cubana?
El apagón ha afectado gravemente a la población cubana, dejando a millones sin electricidad y afectando servicios esenciales como el suministro de agua, telecomunicaciones y la conservación de alimentos. El malestar social ha aumentado debido a la falta de una solución rápida y la percepción de improvisación por parte del gobierno.
¿Cómo está manejando el gobierno cubano la recuperación del sistema eléctrico?
El gobierno cubano ha iniciado la creación de "microsistemas" para proporcionar energía a objetivos vitales, pero la recuperación del sistema eléctrico sigue siendo un proceso lento y sin un plazo definido, lo que genera incertidumbre entre la población. Las autoridades han prometido actualizaciones a medida que avancen en la restauración completa del servicio.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.