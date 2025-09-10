Aeropuertos de Cuba siguen operando con medios alternativos pese al apagón nacional

Vídeos relacionados:

Los aeropuertos cubanos mantienen sus operaciones a pesar de la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este miércoles, según confirmaron las autoridades del sector.

La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA) informó en una nota que las terminales aéreas del país se encuentran operables gracias a medios alternativos, lo que permite garantizar tanto la salida como la entrada de vuelos y pasajeros.

La entidad estatal pidió disculpas por las molestias ocasionadas, pero subrayó que se trabaja para asegurar la continuidad de los servicios aeroportuarios en medio del apagón general que mantiene a millones de cubanos sin electricidad.

Mientras millones de cubanos permanecen en apagón tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este miércoles, el Ministerio de Turismo emitió un mensaje dirigido a los visitantes extranjeros para transmitir “confianza y seguridad”.

En un comunicado publicado este miércoles en Facebook, la entidad aseguró que “la mayoría de nuestros hoteles y servicios turísticos disponen de generadores eléctricos y recursos necesarios para operar con normalidad”, garantizando que las instalaciones para el turismo no se verán afectadas por el apagón.

Mientras, y tras varias horas de apagón general este miércoles, por un fallo que desconectó la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el servicio comenzó a restablecerse de manera parcial en la capital cubana, según informaron las autoridades.

El medio oficialista Cubadebate reportó que a las 11:30 am. de este miércoles se energizaron tres subestaciones de transmisión que permiten la entrada en servicio de 23 circuitos de distribución, principalmente en los municipios de Guanabacoa, Arroyo Naranjo y Boyeros.

El anuncio supone un alivio parcial para miles de habaneros que permanecían sin electricidad desde la noche anterior, aunque el restablecimiento aún no alcanza a todos los territorios.

