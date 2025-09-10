“Tenemos una estrategia": Marrero promete recuperación del SEN lo antes posible

Vídeos relacionados:

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, presumió este miércoles que el gobierno cuenta con una estrategia bien definida para enfrentar la caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) –no así para evitarla–, ocurrida en horas de la mañana tras la salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

“Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de la UNE para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema”, escribió Marrero en su perfil en X, donde también afirmó que la población será mantenida al tanto del proceso de recuperación, aunque eso no garantiza la prontitud de las acciones y muchos menos la efectividad.

En otra publicación, el primer ministro –hasta ahora uno de los pocos que ha dado la cara– confirmó que se encuentra en el Despacho Nacional de Cargas, acompañado por técnicos y directivos del sector eléctrico, para evaluar las causas del colapso y supervisar directamente las labores de restablecimiento.

Antes, la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba había informado en Facebook de la "visita" de Marrero al Despacho Nacional de Carga.

La nota subrayó que el primer ministro intercambiaba "con el Director General de la Unión Eléctrica sobre la imprevista desconexión del SEN".

Además, informaron que se "toman acciones de conjunto con las máximas autoridades del país para la recuperación del sistema".

Mientras Cuba enfrenta un nuevo apagón masivo, millones de ciudadanos lidian con las consecuencias directas del colapso del sistema eléctrico: alimentos en riesgo de perderse, interrupciones en servicios básicos y una población agotada por la inestabilidad energética que marca la vida cotidiana.

Sin embargo, cuando el país permanece a oscuras, el presidente Miguel Díaz-Canel centró su atención este miércoles en otra barbarie.

En su cuenta en X, escribió: “Cada día el mundo amanece con noticias de bombardeos sobre #Gaza, de asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales…”, cuestionando si “se está naturalizando la barbarie”.

El canciller Bruno Rodríguez afirmó en X que “el Partido y el Gobierno mantienen el seguimiento y el permanente monitoreo a esta situación”, en referencia al apagón masivo que afecta al país.

Sin embargo, para millones de cubanos golpeados por la crisis energética, el problema no es que el PCC “monitoree”, sino que se ofrezcan soluciones reales y urgentes que garanticen estabilidad eléctrica y alivien la incertidumbre diaria.

La primera secretaria del PCC en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, informó en X que en la provincia “ya están en marcha las acciones para afrontar la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional”, ocurrida este miércoles 10 de septiembre.

Este es el segundo apagón masivo del año en Cuba. El anterior se registró en marzo, mientras que el pasado domingo un apagón parcial provocó un corte total del servicio en el oriente del país, debido a una afectación severa del sistema.

