Embajada de EE.UU. emite alerta por apagón general en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este miércoles una alerta de seguridad a sus ciudadanos tras el apagón general que dejó a toda Cuba sin electricidad desde las 9:14 de la mañana, luego del fallo en una de las principales centrales eléctricas del país.

El aviso advierte a los estadounidenses que residen en la isla o planean viajar a ella sobre los riesgos asociados a la falta de electricidad, internet y telefonía celular.

La sede diplomática instó a planificar con antelación y mantenerse informados a través de los medios locales, dado que a la 1:00 de la tarde aún no se conocía una hora estimada para el restablecimiento del servicio.

El colapso del sistema eléctrico se produce en un contexto de creciente inestabilidad. La sede consular recordó que desde octubre de 2024, los cubanos enfrentan apagones cada vez más frecuentes y prolongados, tanto programados como imprevistos, que afectan la vida diaria en todo el país.

Según la alerta, aunque muchos hoteles, hospitales e instituciones cuentan con generadores, estos no garantizan su funcionamiento de manera prolongada debido a la irregular disponibilidad de combustible.

La situación amenaza con paralizar servicios esenciales si la interrupción se extiende.

"El sistema eléctrico sigue siendo vulnerable y han estado ocurriendo interrupciones adicionales con más frecuencia y por períodos más largos. Los cortes de electricidad programados se producen a diario y los no programados persisten en toda Cuba", refirió el sitio consular.

La crisis energética cubana se ha convertido en un factor de riesgo no solo para la población local, sino también para visitantes extranjeros.

La falta de estabilidad eléctrica golpea a todos los sectores: transporte, comercio, telecomunicaciones y turismo, en un país que ya atraviesa una severa crisis económica.

El llamado de la embajada estadounidense subraya la desconfianza internacional hacia la capacidad del régimen cubano para sostener servicios básicos. Mientras las autoridades locales investigan las causas del fallo, la isla permanece sumida en la incertidumbre de un apagón general que expone, una vez más, la precariedad de su infraestructura energética.

El de este miércoles supone el quinto apagón nacional en menos de un año, una cifra que retrata con crudeza la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la incapacidad del régimen para resolver una crisis que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

El nuevo corte llega apenas dos días después de otro evento masivo que afectó principalmente al oriente del país.

El pasado 7 de septiembre, una falla en la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas provocó la desconexión total del sistema eléctrico desde Las Tunas hasta Guantánamo, dejando a millones de cubanos sin servicio.

