Embajada de EE.UU. emite otra alerta sanitaria por hepatitis A en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una nueva alerta sanitaria dirigida a sus ciudadanos, tras el aumento de casos de hepatitis A en la capital cubana, advirtiendo que el riesgo de contagio se incrementa por las deficiencias en los sistemas de agua y saneamiento.
Según el comunicado oficial, la enfermedad se transmite principalmente a través de alimentos y agua contaminados, siendo más alta la exposición en zonas donde persisten problemas de abastecimiento de agua, ineficaz recolección de basura y abundancia de moscas.
Las autoridades estadounidenses recomendaron a los viajeros consultar con su médico sobre la vacuna contra la hepatitis A antes de visitar la isla, además de extremar precauciones de higiene durante su estancia.
Asimismo, sugieren revisar con las aseguradoras de viaje las opciones de evacuación médica en caso de enfermarse en el extranjero.
La Embajada también remitió a los ciudadanos a la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde se detalla información sobre síntomas, prevención y vacunas disponibles.
Esta nueva alerta se suma a otras advertencias sanitarias recientes emitidas por Washington en relación con brotes de dengue, chikungunya y oropouche en Cuba, lo que refleja la creciente preocupación por el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias en la isla.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este miércoles ha habido un "discreto incremento" en cuanto al número de casos con hepatitis A.
La hepatitis A es una enfermedad de transmisión digestiva. El experto destacó que se elimina por las heces fecales, y entonces esas heces y cuando estas contaminan el agua, pueden contaminar, a su vez, vegetales que se ingieren crudos y no tienen un adecuado lavado.
"Siempre que se pueda, hay que hervir el agua y también administrarle las pastillas de cloro, que en determinados momentos se las venden en las farmacias de nuestro país, y se las echas y lo tomas ahí, y los vegetales lavarlos muy bien con agua que esté clorada", alertó Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología.
Preguntas frecuentes sobre la alerta sanitaria de hepatitis A en Cuba
¿Por qué la Embajada de EE. UU. emitió una alerta sanitaria por hepatitis A en Cuba?
La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió la alerta sanitaria debido al aumento de casos de hepatitis A en la capital cubana. Se advirtió que el riesgo de contagio es alto debido a las deficiencias en los sistemas de agua y saneamiento en la isla.
¿Cómo se transmite la hepatitis A?
La hepatitis A se transmite principalmente a través de alimentos y agua contaminados, así como por contacto directo con una persona infectada. La exposición es mayor en áreas con problemas de saneamiento, como ineficaz recolección de basura y falta de agua potable.
¿Qué recomendaciones se han hecho para prevenir la hepatitis A en Cuba?
Se recomienda hervir el agua y usar pastillas de cloro cuando sea posible, lavar bien los vegetales con agua clorada, y consultar con un médico sobre la vacuna contra la hepatitis A antes de viajar. También es importante revisar con las aseguradoras de viaje las opciones de evacuación médica en caso de enfermarse.
¿Qué otras enfermedades preocupan a los viajeros en Cuba actualmente?
Además de la hepatitis A, se ha emitido una alerta por brotes de dengue, chikungunya y virus oropouche en Cuba. Estas enfermedades, transmitidas por vectores como mosquitos, presentan un riesgo significativo para los viajeros debido a las deficientes condiciones higiénico-sanitarias de la isla.
