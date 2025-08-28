Embajada de EE.UU. emite otra alerta sanitaria por hepatitis A en Cuba

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una nueva alerta sanitaria dirigida a sus ciudadanos, tras el aumento de casos de hepatitis A en la capital cubana, advirtiendo que el riesgo de contagio se incrementa por las deficiencias en los sistemas de agua y saneamiento.

Según el comunicado oficial, la enfermedad se transmite principalmente a través de alimentos y agua contaminados, siendo más alta la exposición en zonas donde persisten problemas de abastecimiento de agua, ineficaz recolección de basura y abundancia de moscas.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los viajeros consultar con su médico sobre la vacuna contra la hepatitis A antes de visitar la isla, además de extremar precauciones de higiene durante su estancia.

Asimismo, sugieren revisar con las aseguradoras de viaje las opciones de evacuación médica en caso de enfermarse en el extranjero.

La Embajada también remitió a los ciudadanos a la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde se detalla información sobre síntomas, prevención y vacunas disponibles.

Esta nueva alerta se suma a otras advertencias sanitarias recientes emitidas por Washington en relación con brotes de dengue, chikungunya y oropouche en Cuba, lo que refleja la creciente preocupación por el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias en la isla.

Lo más leído hoy:

El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este miércoles ha habido un "discreto incremento" en cuanto al número de casos con hepatitis A.

La hepatitis A es una enfermedad de transmisión digestiva. El experto destacó que se elimina por las heces fecales, y entonces esas heces y cuando estas contaminan el agua, pueden contaminar, a su vez, vegetales que se ingieren crudos y no tienen un adecuado lavado.

"Siempre que se pueda, hay que hervir el agua y también administrarle las pastillas de cloro, que en determinados momentos se las venden en las farmacias de nuestro país, y se las echas y lo tomas ahí, y los vegetales lavarlos muy bien con agua que esté clorada", alertó Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología.

Preguntas frecuentes sobre la alerta sanitaria de hepatitis A en Cuba