EE.UU llama "títeres de la dictadura cubana" a Johana Tablada y Marrero Cruz

La tensión entre Washington y La Habana sumó un nuevo capítulo tras la declaración de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, que llamó "títeres de la dictadura cubana" a la diplomática Johana Tablada y al primer ministro Manuel Marrero Cruz.

En un mensaje publicado en la red social X, la cancillería estadounidense criticó duramente las recientes afirmaciones de ambos funcionarios.

"Los funcionarios del régimen cubano ahora admiten abiertamente lo que siempre hemos sabido: no existe ningún 'bloqueo'", afirma el texto.

El tuit detalla que "un títere de la dictadura" admitió que Cuba "puede comprar todo el pollo que quiera de Estados Unidos", y que otro se jactó de convertir a la Isla en un centro logístico global.

"La verdad es innegable: es el régimen el que frena al país. Es hora de verdaderas libertades económicas para el pueblo cubano, no para las empresas dirigidas por los servicios de seguridad", concluye el mensaje.

El origen de la polémica

Las críticas de Washington se dirigieron en primer lugar contra Johana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y recién nombrada embajadora en México.

En una entrevista concedida al podcast oficialista Alma Plus, Tablada reconoció que, a pesar de las sanciones estadounidenses, "Cuba puede comprar todo el pollo que quiera en Estados Unidos".

La diplomática intentó matizar las críticas internas al embargo, señalando que en la calle se escucha con frecuencia que no existe bloqueo debido a las importaciones de alimentos procedentes del mercado norteamericano.

Sus palabras refuerzan la tesis del Departamento de Estado de que el obstáculo real para el desarrollo económico de la Isla es el propio sistema político cubano.

La funcionaria respondió al mensaje en X, donde ironizó sobre la afirmación de que el bloqueo no existe. "¿De verdad? No hay bloqueo. ¿Escuchará por fin el gobierno de EE. UU. a la comunidad internacional sobre su levantamiento...?.

Marrero y la ambición logística de Cuba

El otro blanco de Washington fue el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien recientemente intervino de manera telemática en el Consejo Intergubernamental Económico Euroasiático.

Durante su discurso, Marrero insistió en que Cuba mantiene la "firme decisión" de convertirse en un centro logístico regional para las mercancías de la Unión Económica Euroasiática (UEE), con el propósito de distribuir productos hacia América Latina y el Caribe.

El dirigente aseguró que estudios preliminares avalan beneficios mutuos en materia de costos y tiempos de operación, además de la posibilidad de impulsar capacidades industriales en la isla para transformar materias primas en bienes de mayor valor agregado.

Marrero anunció incluso la creación de un comité bilateral de logística y la próxima celebración en La Habana de la cuarta comisión conjunta con la UEE, donde se aprobaría un plan de cooperación para el período 2025-2030.

Para el Departamento de Estado, estas declaraciones son una muestra de la retórica oficialista que, en lugar de enfrentar la grave crisis interna, recurre a alianzas externas y a proyectos de dependencia económica.

El trasfondo económico

La polémica llega en un contexto en que las exportaciones agrícolas y alimenticias de Estados Unidos a Cuba muestran un crecimiento sostenido.

Según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, en junio de 2025 las ventas alcanzaron 38,4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10 % en comparación con el mismo mes de 2024.

El pollo congelado y en otras modalidades continúa siendo el producto más demandado por la isla, con compras superiores a los 21 millones de dólares, lo que confirma que Washington sigue siendo uno de los principales proveedores de alimentos del país.

Mientras el régimen cubano insiste en que el embargo estadounidense es el principal obstáculo para su desarrollo, la administración norteamericana sostiene que es el modelo económico de la Isla, controlado por empresas militares y estatales, el que limita las oportunidades reales para la población.

