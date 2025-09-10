El cantante colombiano Beéle se ha convertido en tendencia en los últimos días, no por un nuevo lanzamiento musical, sino por uno de los escándalos más comentados del entretenimiento: la filtración de un video íntimo junto a su expareja, la influencer venezolana Isabella Ladera. En medio del revuelo, muchos se preguntan quién es realmente este joven artista que ha acaparado los titulares.

Detrás del nombre artístico Beéle está Brandon De Jesús López Orozco, un talento nacido en Barranquilla que, a sus 22 años, ya ha conquistado al público con canciones como Frente al mar o No tiene sentido, y ha colaborado con figuras de talla internacional como Nicky Jam o Marc Anthony. Su carrera está en ascenso, pero sus inicios fueron muy distintos a la imagen que proyecta hoy.

Y es que Beéle llegó a pesar 134 kilos cuando tenía apenas 18 años. Su salud se vio gravemente afectada: sufría ansiedad, dolores articulares y se ahogaba mientras dormía. Fue entonces cuando decidió hacer un cambio radical en su vida.

En 2021, se sometió a una cirugía bariátrica tras ser diagnosticado con obesidad grado tres. “Me ahogaba mientras dormía, tenía ansiedad y dolores articulares”, reveló en una entrevista con La Red, de Caracol Televisión. Ese procedimiento marcó el inicio de una transformación profunda.

Al mismo tiempo que cambiaba su cuerpo, su música también empezaba a despegar. El sencillo Si te interesa lo catapultó a una nueva etapa artística, mostrando no solo un estilo más maduro, sino también una imagen completamente distinta al joven que debutó años atrás.

Para 2024, Beéle ya había alcanzado un peso saludable de 73 kilos, sostenido gracias a una rutina más activa, alimentación consciente y disciplina. Su impresionante "antes y después" lo convirtió en un referente de transformación dentro de la industria urbana. Hoy en día, se le ve con más energía que nunca sobre el escenario: baila, se mueve con soltura y mantiene un ritmo que antes, según ha confesado, no habría podido aguantar.

Todo ese proceso ocurrió mucho antes de que su nombre empezara a aparecer en los medios por su vida personal. Fue precisamente durante esa etapa de crecimiento físico y profesional que conoció a Camila Rodríguez, su ahora exesposa y madre de sus dos hijos, quien fue pieza clave en su recuperación y en la construcción de su carrera.

Hoy, mientras su equipo legal trabaja para defender su privacidad tras la filtración del video íntimo, la conversación en redes también gira en torno a su historia de superación. Porque más allá del escándalo, la transformación física de Beéle sigue siendo uno de los capítulos más inspiradores —y comentados— de su vida pública.

