Beéle está en boca de todos, pero no precisamente por ningún nuevo estreno que esté arrasando a nivel mundial. El cantante barranquillero actuó recientemente en la Feria Ganadera de Montería, y para muchos fue un verdadero desastre. Un grupo de jóvenes asistentes grabó parte del concierto y subió un video a TikTok con una frase que lo dice todo: “Señal para nunca pagarle un concierto a Beéle”. En el clip, donde se les ve visiblemente decepcionadas, se escucha otra sentencia que se ha vuelto viral: “Mimi, te comento que botaste tu plata”.

El video rápidamente se llenó de comentarios y visualizaciones, convirtiéndose en tendencia, y abrió la puerta a un aluvión de críticas en redes sociales. Pero lo más llamativo es que no se trata de un caso aislado. En las últimas semanas han aparecido varios videos similares de otras presentaciones de Beéle, todos con una constante: un público que graba entre risas, caras de incomodidad y frases como “la mejor parte fue cuando dejó de cantar” o “eso sonó como el señor del camión de plátanos”.

“Esto no es Beéle, es Brandon”, escribió un usuario refiriéndose al alter ego desafinado del artista. Otros simplemente concluyen: “Beéle no canta… Beéle suena” o "Él compone las canciones y las descompone". La crítica más repetida es que, sin autotune, el cantante no logra mantener una entonación decente. “Ir a un concierto de Beéle es aceptar que vas a cantar tú”, ironizó una usuaria.

El propio artista ha intentado explicar la situación, diciendo que ha estado enfermo, que viene de muchos shows seguidos y que, pese a todo, siempre sube al escenario a darlo todo. Pero sus declaraciones no convencen a todos. “Está enfermo en cada concierto, entonces que grabe en casa y no se presente”, respondió una seguidora. “Mejor me quedo con el Beéle de Spotify”, zanjó otro usuario, hablando por muchos.

Lo curioso es que, a pesar de las críticas, los memes y la decepción de varios asistentes, Beéle sigue agotando entradas. Tiene múltiples fechas vendidas y una gira en marcha. Puede que no cante como en sus grabaciones, pero al menos consigue algo difícil en estos tiempos: que todo el mundo hable de él…

