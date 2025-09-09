Beéle responde a la filtración del video íntimo con Isabella Ladera a través de sus abogados

Vídeos relacionados:

El cantante colombiano Beéle rompió el silencio tras la polémica filtración de un video íntimo en el que aparece junto a la influencer venezolana Isabella Ladera, y lo hizo a través de un comunicado oficial emitido por sus equipos legales, Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC.

En el pronunciamiento legal, compartido este lunes en redes sociales, los abogados de Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del artista, rechazaron de manera categórica la circulación del video en plataformas digitales, señalando que su difusión constituye una violación a la privacidad y la dignidad de las personas involucradas.

“Es fundamental precisar que Beéle no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, subraya el comunicado, en el que también se destaca que su prestigio artístico internacional descarta cualquier interés personal en la exposición del contenido.

La declaración llega horas después de que Isabella Ladera responsabilizara públicamente al cantante de la filtración del video íntimo. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la influencer venezolana aseguró que “ese video solo estaba en manos de dos personas” y acusó a Beéle de traición y de no protegerla frente al escándalo.

Ante estas acusaciones y la viralización del video, los abogados de Beéle informaron que se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables por la obtención, almacenamiento, indexación y monetización del material íntimo.

Además, han procedido con notificaciones DMCA, órdenes de retiro de contenido (takedown) y solicitudes de preservación de evidencia a plataformas, proveedores y motores de búsqueda para dar con los responsables, incluso si actuaron de forma anónima.

“Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”, enfatiza el texto legal, dejando claro que el cantante también ha sido afectado por la situación.

El equipo legal hizo un llamado público a los medios y usuarios de redes sociales a abstenerse de compartir o describir el material, recalcando que dicha conducta constituye una forma de violencia digital y afecta los derechos fundamentales de las víctimas.

Por el momento, Beéle no ha ofrecido declaraciones personales, solo se limitó a compartir en su Instagram el comunicado oficial de sus representantes legales, quienes aseguran que continuarán utilizando todas las vías legales disponibles para defender la integridad del artista.

Captura Instagram / Beéle

