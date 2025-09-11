Diez años después, Florida autoriza otra vez la caza de osos

Vídeos relacionados:
La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) anunció que desde este miércoles se abrió el proceso para solicitar permisos de caza de osos negros, una práctica que estuvo suspendida durante una década.
Se permitirá la caza de hasta 187 ejemplares como parte de un plan para controlar el crecimiento de la población de esta especie.
Según la agencia EFE, la FWC justificó esta medida como una herramienta contemplada en su Plan de Manejo del Oso Negro de 2019, que busca evitar conflictos entre humanos y osos.
Biólogos de la entidad estiman que actualmente hay unos 4,000 ejemplares en el estado.
“Estoy orgulloso de que Florida se una a la mayoría de los estados que gestionan los osos negros mediante la caza regulada”, declaró el presidente de la FWC, Rodney Barreto.
Las autoridades señalan un aumento en los encuentros entre osos y humanos, incluido el primer ataque mortal registrado en Florida, ocurrido en mayo pasado, cuando un oso mató a un anciano de 89 años en el condado de Collier.
Lo más leído hoy:
Pero no todos están de acuerdo. Organizaciones conservacionistas y activistas por los derechos de los animales calificaron la medida como innecesaria y cruel.
Además, cuestionan que no se haya realizado un censo reciente y advierten sobre el riesgo para la recuperación de la especie, que salió de la lista de especies amenazadas en 2012.
El reglamento de caza prohíbe atrapar crías o hembras con crías y limita la práctica a zonas con alta densidad de osos. También restringe el uso de perros entrenados, que solo se permitirán de forma progresiva hasta 2027.
Los permisos se podrán solicitar del 12 al 22 de septiembre, a un costo de 100 dólares para residentes y 300 dólares para no residentes, más una tarifa de manejo de cinco dólares.
Solo el 10 % de los permisos se destinará a personas que no vivan en Florida.
La temporada de caza será del 6 al 28 de diciembre, por sorteo y dentro de unidades de manejo específicas.
Preguntas frecuentes sobre la caza de osos en Florida
¿Por qué Florida ha autorizado la caza de osos negros después de una década?
La caza de osos negros ha sido autorizada como parte de un plan para controlar el crecimiento de la población de esta especie y evitar conflictos entre humanos y osos. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) considera que la caza regulada es una herramienta de manejo necesaria debido al aumento en los encuentros entre osos y personas, incluido un ataque mortal reciente en el estado.
¿Cuántos osos se permitirán cazar en Florida y cuáles son las condiciones?
Se permitirá la caza de hasta 187 osos negros en Florida. La caza estará limitada a zonas con alta densidad de osos y prohíbe atrapar crías o hembras con crías. Además, se restringe el uso de perros entrenados hasta 2027 y se requiere un permiso que tiene un costo de 100 dólares para residentes y 300 dólares para no residentes.
¿Cuáles son las críticas a la caza de osos en Florida?
Organizaciones conservacionistas y activistas han calificado la medida como innecesaria y cruel, argumentando que carece de mérito científico. Señalan la falta de un censo reciente y advierten sobre el riesgo para la recuperación de la especie. Además, denuncian que la iniciativa podría ser vista como una "caza por trofeos" sin base científica.
¿Cuándo se llevará a cabo la temporada de caza de osos en Florida?
La temporada de caza de osos en Florida será del 6 al 28 de diciembre. Los permisos se otorgarán por sorteo y la caza se llevará a cabo dentro de unidades de manejo específicas, asegurando un control sobre cómo se realiza la actividad.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.