Diez años después, Florida autoriza otra vez la caza de osos

Vídeos relacionados:

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) anunció que desde este miércoles se abrió el proceso para solicitar permisos de caza de osos negros, una práctica que estuvo suspendida durante una década.

Se permitirá la caza de hasta 187 ejemplares como parte de un plan para controlar el crecimiento de la población de esta especie.

Según la agencia EFE, la FWC justificó esta medida como una herramienta contemplada en su Plan de Manejo del Oso Negro de 2019, que busca evitar conflictos entre humanos y osos.

Biólogos de la entidad estiman que actualmente hay unos 4,000 ejemplares en el estado.

“Estoy orgulloso de que Florida se una a la mayoría de los estados que gestionan los osos negros mediante la caza regulada”, declaró el presidente de la FWC, Rodney Barreto.

Las autoridades señalan un aumento en los encuentros entre osos y humanos, incluido el primer ataque mortal registrado en Florida, ocurrido en mayo pasado, cuando un oso mató a un anciano de 89 años en el condado de Collier.

Lo más leído hoy:

Pero no todos están de acuerdo. Organizaciones conservacionistas y activistas por los derechos de los animales calificaron la medida como innecesaria y cruel.

Además, cuestionan que no se haya realizado un censo reciente y advierten sobre el riesgo para la recuperación de la especie, que salió de la lista de especies amenazadas en 2012.

El reglamento de caza prohíbe atrapar crías o hembras con crías y limita la práctica a zonas con alta densidad de osos. También restringe el uso de perros entrenados, que solo se permitirán de forma progresiva hasta 2027.

Los permisos se podrán solicitar del 12 al 22 de septiembre, a un costo de 100 dólares para residentes y 300 dólares para no residentes, más una tarifa de manejo de cinco dólares.

Solo el 10 % de los permisos se destinará a personas que no vivan en Florida.

La temporada de caza será del 6 al 28 de diciembre, por sorteo y dentro de unidades de manejo específicas.

Preguntas frecuentes sobre la caza de osos en Florida