¿Conejos "Frankenstein"?: La enfermedad que afecta a esta especie en EE.UU.

Un grupo de conejos en Colorado con crecimientos grotescos similares a cuernos, y popularmente llamados "conejos Frankenstein" o "conejos zombie", han causado alarma en Estados Unidos, pero lo cierto es que las criaturas no están sacadas de películas de ficción sino que simplemente tienen un virus relativamente común.

Vecinos de Fort Collins, en Colorado, reportaron la presencia de conejos cola de algodón silvestres con extrañas protuberancias negras. Revistas especializadas en ciencia y autoridades del Departamento de Recursos Naturales (DNR) explicaron que los animales están infectados con el virus del papiloma de Shope.

Las imágenes compartidas por residentes se viralizaron rápidamente, con interpretaciones que iban desde montajes creados con inteligencia artificial hasta teorías sobre una peligrosa enfermedad.

Sin embargo, las autoridades locales aclararon que se trata del virus del papiloma de Shope, una afección exclusiva de los conejos de cola blanca (Sylvilagus), descubierta en 1930 por un profesor de la Universidad Rockefeller.

Iowa DNR explicó que la enfermedad se transmite principalmente en verano, a través de insectos que muerden a los animales.

Aunque las protuberancias pueden alcanzar formas llamativas, no representan riesgo para otros mamíferos ni para los humanos. Solo en casos en que interfieran en la alimentación o la vista del conejo pueden resultar nocivas.

El virus afecta a las tres subespecies de conejos de cola de algodón que habitan en Colorado —los de montaña, desierto y del Este.

En la mayoría de los casos, las lesiones desaparecen tras el verano, aunque pueden reaparecer al año siguiente.

Captura de Facebook

Kara Van Hoose, portavoz de Colorado Parks and Wildlife, declaró este miércoles a The Associated Press que la agencia ha recibido llamadas sobre los conejos avistados en Fort Collins.

En su comunicación señaló que no es raro ver conejos infectados, especialmente en verano, cuando las pulgas y garrapatas que propagan el virus están más activas.

El virus puede transmitirse de un conejo a otro, pero no a otras especies, incluidos los seres humanos y las mascotas, explicó.

Los crecimientos se asemejan a verrugas, pero pueden parecer cuernos si crecen más, dijo Van Hoose.

Los expertos recomiendan evitar el contacto con conejos silvestres y, en el caso de animales domésticos que presenten síntomas similares, acudir a un veterinario, ya que en ellos la enfermedad puede manifestarse de forma más severa.

