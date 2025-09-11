Dan Reynolds recita versos de Martí en Ciudad de México y emociona a miles de cubanos

En una noche cargada de música, luces y emociones, el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México vivió un momento inesperado y profundamente conmovedor, cuando Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, recitó versos del apóstol cubano José Martí ante más de 60 mil personas.

"Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma", dijo Reynolds en español, con voz firme y pausada, justo antes de arrancar uno de los bloques más íntimos del concierto.

El público respondió con una ovación unánime, abrazando aquella conexión poética entre el cantante estadounidense de Nevada y José Martí, uno de los pensadores más importantes de Latinoamérica.

En medio de la energía explosiva de temas como “Thunder” o “Radioactive”, los versos martianos fueron la presentación de Daniel, y las palabras brillaron por su sencillez y carga simbólica. Fue un instante de pausa, de comunión, donde la poesía cubana encontró eco en un estadio repleto de jóvenes, luces de celulares y corazones abiertos.

El gesto no fue un guiño superficial. Dan Reynolds aprendió estos versos hace años con su profesora de español y los recitó en homenaje a ella en una ocasión al recibir un importante premio

En México, el cantante mostró su cercanía genuina con el público de habla hispana. Reynolds conoce la fuerza de esos "Versos Sencillos" y los cita para expresar el sentimiento de entrega de su arte.

En una industria donde los discursos suelen ser vacíos o repetitivos, escuchar a un artista global citar a Martí, fuera del contexto político, simplemente como homenaje a la sinceridad y la vida, es siempre un acto de belleza inesperada.

