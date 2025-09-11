L Kimii explota contra Otaola: “Prepara tus abogados, a los más duros que tengas de Miami”

El reguetonero cubano L Kimii arremetió duramente contra el presentador Alexander Otaola, luego de que este hiciera referencia a su color de piel durante la transmisión de uno de sus programas en Miami.

En un video compartido en sus redes sociales, el cantante urbano se mostró visiblemente alterado y lanzó fuertes declaraciones contra el presentador.

“¿No va a pasar nada con Otaola? Esto es lo que pasa con él. Yo no me indigno con nada. Descará de carretera. Ahora es que esto empieza. La dictadura está matando a todos los negros como yo. Tengo una impotencia ahora mismo. Te estás refiriendo a mi familia, mi madre es negra… ¿Estás loco? ¿Qué le pasa a este consortoe? Prepara tus abogados, a los más duros que tengas de Miami”, expresó el artista en un tono desafiante.

Las palabras de Otaola, que aparentemente detonaron la reacción de L Kimii, fueron interpretadas como un comentario racial. Sin embargo, el presentador negó haber hecho alguna ofensa y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Este muchacho le han dicho tienes que salir, yo no he hablado de él como negro, no hablo del color de la gente. Los negros en Cuba son el grupo étnico más aplastado, lo dicen los propios negros. ¿Dónde está el racismo? Yo no hablé de la familia de este hombre”, respondió durante una nueva transmisión.

El enfrentamiento ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios se han dividido entre quienes apoyan la indignación de L Kimii y quienes respaldan la versión de Otaola, conocido por su estilo polémico y confrontativo.

Por ahora, el cruce de acusaciones sigue escalando y no se descarta que pueda derivar en acciones legales, tal y como amenazó el propio cantante urbano.

Controversia entre L Kimii y Alexander Otaola