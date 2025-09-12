Nuevos detalles sobre brutal crimen en Texas en el que un cubano asesinó a un hombre frente a su familia

Una declaración jurada publicada por la justicia de Dallas reveló espeluznantes detalles sobre el asesinato del gerente de un motel, decapitado con un machete frente a su esposa e hijo por un ciudadano cubano.
Según informó CBS News, el sospechoso fue identificado como Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, quien trabajaba en el Downtown Suites Motel junto a la víctima, Chandra Nagamallaiah, de 50 años.
De acuerdo con el documento judicial, todo comenzó cuando Nagamallaiah pidió a los empleados no usar una lavadora dañada. Una compañera de trabajo que estaba con Cobos-Martínez declaró que él se molestó porque la mujer tradujo el mensaje, en lugar de que el gerente le hablara directamente.
Minutos después, Cobos-Martínez salió de la habitación, tomó un machete y atacó violentamente a Nagamallaiah.
El gerente intentó huir hacia la oficina del motel, donde estaban su esposa y su hijo, pero fue alcanzado. Tanto la esposa como el menor trataron de intervenir para salvarlo, sin éxito.
De acuerdo con la policía, Cobos-Martínez le quitó el celular y la tarjeta de acceso a la víctima, y continuó el ataque hasta decapitarlo.
Lo más leído hoy:
El detective a cargo del caso relató en la declaración que el cubano “pateó la cabeza de Nagamallaiah dos veces hacia el estacionamiento y luego la recogió para depositarla en un contenedor de basura”.
Un testigo que habló con CBS Texas contó que vio a la familia desesperada: “Me siento mal por su familia porque salieron y no sabían qué hacer, ella gritaba, vociferaba, pero le dije que se fuera porque no sabía si él también la iba a atacar”.
Arresto y antecedentes
Cobos-Martínez fue detenido poco después, cuando un camión de bomberos lo vio caminando armado y con la ropa ensangrentada. Los rescatistas siguieron al sospechoso hasta que la policía pudo arrestarlo.
Las autoridades confirmaron que el cubano admitió el crimen en un interrogatorio. Actualmente permanece en la cárcel del condado de Dallas bajo un cargo de homicidio capital, además de una orden de detención migratoria.
Registros judiciales muestran que Cobos-Martínez había sido arrestado previamente en Estados Unidos por robo de autos en Florida, y enfrentaba cargos por indecencia con un menor y agresión en Houston.
La brutalidad del asesinato ha conmocionado a la ciudad y dejado marcada a la familia de la víctima, que presenció cada instante de la tragedia. El caso también vuelve a poner en primer plano la discusión sobre seguridad pública y el manejo de inmigrantes con antecedentes penales en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre el brutal crimen en Texas y sus implicaciones
¿Quién es Yordanis Cobos-Martínez y qué crimen cometió?
Yordanis Cobos-Martínez es un ciudadano cubano de 37 años acusado de decapitar al gerente de un motel en Dallas, Texas, frente a la familia de la víctima. El crimen ocurrió tras una discusión laboral y ha conmocionado a la comunidad por su brutalidad.
¿Qué antecedentes criminales tenía Cobos-Martínez antes de este asesinato?
Cobos-Martínez tenía un historial delictivo en Estados Unidos que incluía arrestos por robo de autos en Florida y cargos de indecencia con un menor y agresión en Houston. Estos antecedentes han reavivado el debate sobre la gestión de inmigrantes con antecedentes penales en el país.
¿Cuál es el estado actual del caso contra Cobos-Martínez?
Cobos-Martínez fue arrestado poco después del crimen, y actualmente se encuentra en la cárcel del condado de Dallas bajo un cargo de homicidio capital y una orden de detención migratoria. Ha admitido su culpabilidad en el interrogatorio policial.
¿Cómo ha impactado este crimen en la discusión sobre inmigración en EE. UU.?
El caso ha reabierto el debate sobre la gestión migratoria y la deportación de inmigrantes con antecedentes penales, especialmente en el contexto de las tensiones entre EE. UU. y Cuba por la falta de cooperación en materia migratoria.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad pública tras este incidente?
Las autoridades locales y federales han intensificado los controles y revisiones de antecedentes penales para prevenir que individuos con historial delictivo puedan cometer nuevos crímenes. Este caso ha llevado a un llamado a revisar las políticas de liberación de inmigrantes bajo custodia.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.