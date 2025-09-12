A pesar de ser I-220A, cubana se arriesga al comprar su primera casa en EE. UU.: "Que pase lo que tenga que pasar"

Una cubana beneficiada con el proceso de inmigración I-220A compartió en redes sociales la emoción de haber comprado su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo.

“Mi esposo y yo somos I-220A y compramos nuestra primera casita, sin miedo al éxito hoy y sin estar pensando en el pasado, presente y al futuro que pase lo que tenga que pasar. Vive el día a día, no te enfermes tanto con las cosas, mira, disfruta de todo esto que es hermoso, no vas a perder nada. ¡Oh my God! Yo no entiendo nada, no entiendo nada. Bendiciones”, dijo la mujer en un video difundido en TikTok.

En las imágenes, grabadas frente a la vivienda recién adquirida, la cubana expresa entre lágrimas y risas la mezcla de sorpresa y gratitud por este logro que asegura haber alcanzado con esfuerzo.

El programa I-220A es una medida administrativa que el gobierno de Estados Unidos otorga a algunos migrantes cubanos en situación irregular, mientras esperan una definición de su estatus legal.

Aunque no constituye una residencia permanente, ha permitido a miles de isleños establecerse en el país norteamericano y buscar nuevas oportunidades.

El video, que rápidamente acumuló comentarios de apoyo, refleja la ilusión de muchos cubanos que sueñan con prosperar tras iniciar una vida en Estados Unidos.