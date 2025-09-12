A pesar de ser I-220A, cubana se arriesga al comprar su primera casa en EE. UU.: "Que pase lo que tenga que pasar"

Una cubana beneficiaria del I-220A celebra la compra de su primera casa en EE. UU., destacando el esfuerzo y las oportunidades que ofrece el programa a migrantes cubanos en situación irregular.

Viernes, 12 Septiembre, 2025

Una cubana beneficiada con el proceso de inmigración I-220A compartió en redes sociales la emoción de haber comprado su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo.

“Mi esposo y yo somos I-220A y compramos nuestra primera casita, sin miedo al éxito hoy y sin estar pensando en el pasado, presente y al futuro que pase lo que tenga que pasar. Vive el día a día, no te enfermes tanto con las cosas, mira, disfruta de todo esto que es hermoso, no vas a perder nada. ¡Oh my God! Yo no entiendo nada, no entiendo nada. Bendiciones”, dijo la mujer en un video difundido en TikTok.

En las imágenes, grabadas frente a la vivienda recién adquirida, la cubana expresa entre lágrimas y risas la mezcla de sorpresa y gratitud por este logro que asegura haber alcanzado con esfuerzo.

El programa I-220A es una medida administrativa que el gobierno de Estados Unidos otorga a algunos migrantes cubanos en situación irregular, mientras esperan una definición de su estatus legal.

Aunque no constituye una residencia permanente, ha permitido a miles de isleños establecerse en el país norteamericano y buscar nuevas oportunidades.

El video, que rápidamente acumuló comentarios de apoyo, refleja la ilusión de muchos cubanos que sueñan con prosperar tras iniciar una vida en Estados Unidos.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

