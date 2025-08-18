ICE mantiene preso a joven cubano liberado por fianza, denuncia madre

San Karel Sánchez Blanco, joven cubano de 19 años detenido por ICE en Tacoma, Washington, a pesar de que su familia pagó la fianza para su liberación. (Imagen referencial del centro de detención)

Una madre cubana alzó la voz para exigir la liberación de su hijo de 19 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tacoma, Washington, a pesar de que aprobó su entrevista de miedo creíble y de que su familia ya pagó la fianza impuesta por las autoridades migratorias.

San Karel Sánchez Blanco cruzó la frontera desde México en enero de 2025, tras haber sido secuestrado durante un mes en Zacatecas, México, donde su madre pagó cinco mil dólares de rescate para salvarle la vida.

Hoy, lejos de encontrar refugio en Estados Unidos, el joven permanece encarcelado en un centro de detención migratorio, con la amenaza de ser deportado incluso a un país distinto de Cuba.

“Mi hijo anda desesperado porque estuvo un mes entero secuestrado en México. Entró con 18 años y ya cumplió los 19 preso, está sequecito de flaco, hasta los espejuelos se le han perdido”, contó Glisett Blanco Pérez, madre del joven, en declaraciones a Noticias 23 de Univisión.

“Me dijeron que lo iban a liberar, me cobraron mil dólares y hoy por hoy no me lo han soltado”, lamentó.

Desde su cuenta en Instagram, el periodista Javier Díaz, de Univisión 23, adelantó que el muchacho lleva casi 70 días detenido y ha iniciado una huelga de hambre.

Su madre, residente en Estados Unidos, insiste en que el muchacho no solo es víctima de un proceso migratorio que califica de injusto, sino también de la persecución política en Cuba, donde la familia asegura haber recibido amenazas de la policía por su postura opositora al régimen.

“Le pido a todo el que vea este video que tenga un poquito de corazón y a ver si me sueltan a mi hijo. Solo pido su liberación, porque estamos en un país de libertad y no me lo han soltado”, clamó la mujer.

El contexto de ICE y los cubanos

El caso de San Karel se enmarca en un panorama cada vez más difícil para los migrantes cubanos en Estados Unidos. ICE ha intensificado la supervisión y las detenciones de cubanos con documentos como el I-220A, incluso durante citas migratorias rutinarias, lo que ha generado alarma en la comunidad.

En los primeros siete meses de 2025, las autoridades migratorias realizaron más de 149 000 arrestos, reflejando un endurecimiento de la política migratoria. Entre los detenidos hay mujeres cubanas liberadas tras semanas de encierro sin explicación clara, jóvenes atrapados en procesos legales interminables y familias rotas por la incertidumbre.

Mientras tanto, operaciones como “Lo peor de lo peor” se enfocan en migrantes con antecedentes penales graves, pero en paralelo aumentan los reportes de cubanos sin delitos que siguen tras las rejas pese a tener procesos en regla.

En el caso de San Karel su madre insiste en que no pide privilegios, sino justicia con la liberación de este muchacho que, con apenas 19 años, ha pasado de ser secuestrado en México a estar tras las rejas en un centro migratorio estadounidense.