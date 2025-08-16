Willy Allen Jr: "En la práctica no hay diferencia entre un I-220A y un parole"

El abogado experto en Inmigración Willy Allen Jr. ha defendido categóricamente que los I-220A son "en la práctica un parole". En declaraciones a CiberCuba, recordó que se espera que en octubre la Corte Federal Civil tenga listos los argumentos sobre si los I-220A son una entrada legal o no y para enero de 2026 es probable que ya haya una decisión más concreta sobre los I-220A.

A la pregunta de CiberCuba de cuán largo es el camino que deben hacer los I-220A hasta legalizarse, Allen Jr. respondió que los que entraron por Mariel tuvieron que esperar 8-9 años para legalizarse, pero que él no cree que pase igual con los I-220A.

Su padre, el prestigioso abogado Willy Allen, está convencido de que tarde o temprano los I-220A se van a legalizar y él cree que, en efecto, esto sucederá. De hecho, está convencido de que la demora en que se acepte que el I-220A es un parole depende, en gran medida, "de la época en que estamos viviendo ahora", y "de la presión que este Gobierno y esta Administración pueden poner en los jueces".

"No puedo decirlo con certeza, pero yo también tengo muchísima fe en que tarde o temprano los I-220A podrán regularizarse. Hemos esperado años por eso, pero como siempre dice Willy Allen, los que entraron con Mariel, tuvieron que esperar 8 o 9 años para legalizarse. Yo creo que eso no va a demorar tanto tiempo para los I-220A, porque supuestamente no tenemos la fecha específica, pero confío en que en octubre estarán los argumentos finales en la Corte de apelación del onceno circuito, la Corte Federal Civil de la región que incluye a Florida, y básicamente con ese argumento van a decidir si los I-220A fueron una entrada legal o no. Entonces si esos argumentos están en octubre, la decisión no debe demorar más que tres o cuatro meses y tenemos esperanzas de que en enero habrá una decisión más concreta sobre los I-220A".

Además, el abogado recuerda que Matter off Q. Li también es otra ayuda para los I-220A porque si los jueces lo aplican para denegar las fianzas, entonces tienen que aplicarlo para concluir que los I-220A son un parole. "O sea, que al final beneficiará a los 220-A", dijo.

Como su padre, Willy Allen Jr cree que los I-220A al entrar en Estados Unidos fueron inspeccionados y admitidos, lo que en la práctica es un parole con el que los cubanos pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano al año y un día de estar en Estados Unidos. Además, recordó que se dio la circunstancia de que entraban familias por la frontera de México y a la madre y los hijos les daban un parole y al padre un I-220A. "Eso no tiene sentido", recalcó.