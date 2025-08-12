Willy Allen cree que si aplican en EE.UU. la ley de asilo como debe ser, "el 80% de cubanos nunca lo va a ganar"

El abogado de la Florida Willy Allen no está preocupado por el anuncio del endurecimiento en la revisión de evidencias de los solicitantes de asilo en Estados Unidos porque los cubanos, siendo los extranjeros que más asilo reciben en Estados Unidos, no pasan de un 25% de aprobación.

"Conseguir un asilo siempre es difícil. Si la ley de asilo se aplicara como debe ser, el 80% de los cubanos no lo va a ganar", dijo en declaraciones a CiberCuba, en alusión a que la mayoría de esos solicitantes "en realidad nunca fueron opositores ni confrontaron al gobierno".

En el programa que cada lunes, a las 11.00 horas (de Miami) tiene Willy Allen en CiberCuba, el experto en temas de Inmigración explicó que este rigor en la revisión de evidencias de asilo político ayudará a que Miami deje de ser el retiro dorado de represores cubanos que superan los 65 años y quieren jubilarse en Estados Unidos después de haber formado parte de la maquinaria de la dictadura castrista.

Eso no quiere decir, aclaró el abogado, que ese rigor se aplique solo en los casos sospechosos, porque la ley es igual para todo el mundo y, como es de esperar, afectará a todos los solicitantes de asilo, en general.

En este sentido, Willy Allen recomienda que se diga la verdad. Todos los casos de asilo no son "ganables", pero hay que buscar que sean "defendibles" y hay que llegar ante el juez con Plan A, Plan B y Plan C, por lo que pueda pasar.

Por eso, a quienes han formado parte de la maquinaria represora del régimen, Willy Allen aconseja que reconozcan, a su entrada en Estados Unidos, que tomaron malas decisiones en Cuba. O sea, que entren con la verdad y no intenten esconderse bajo el anonimato.

Según explico, él ha ganado casos de asilo de gente influyente en el régimen que huyó a Estados Unidos y que entró con la verdad por delante. Otra cosa, es, en su opinión, quienes mienten. En ambos casos, reconoció, estamos ante colaboradores de la dictadura, pero unos admiten lo que han hecho y piden perdón y otros, lo ocultan.

Y es justo esto lo que él desaconseja. Para defender un caso de asilo, hay que ir con la verdad por delante, insistió. Por eso, dice que no le preocupa que se revisen a fondo las redes sociales de quienes piden asilo y que se revisen a fondo las evidencias de asilo porque la idea es que quien acosó políticamente en Cuba no llegue a los Estados Unidos y conviva con sus víctimas, a las que en ocasiones, les cuesta mucho demostrar su condición de víctimas, mientras los represores consiguen regularizar su situación, a veces, con facilidad.

A primeros de este mes de agosto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización significativa en sus políticas de evaluación para solicitantes de asilo y refugio. Desde el pasado 1 de agosto entraron en vigor nuevas directrices que fortalecen las investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes para los extranjeros que presentan el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. La medida está orientada a combatir el fraude, las amenazas a la seguridad nacional y otros riesgos para la seguridad pública.