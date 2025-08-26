ICE niega el miedo creíble a cubano I-220A detenido en Corte tras cierre de su caso de asilo

Se llama Fernando Fuertes Muñoz, entró hacer tres años a Estados Unidos por la frontera y le dieron una I-220A. Este 4 de agosto tuvo Corte, el juez le desestimó su caso de asilo y los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvieron a la salida del tribunal. Desde entonces permanece bajo arresto en el Centro de Detención del Condado de Glades.

La noticia sentó como un jarro de agua fría a la familia de Cuba. Desde La Habana, su hermana, Milena Fuertes Muñoz, pide ayuda a todos los cubanos que tengan una situación económica estable para que colaboren en la recaudación de fondos que ha organizado para pagar a la abogada que lleva el caso. (Si quieres ayudar, pincha aquí).

El pasado viernes Fernando Fuentes Muñoz se sometió a una entrevista de miedo creíble, pero el agente de ICE que lo atendió decidió negárselo. La defensa interpuso al día siguiente, el sábado, un recurso para que se reconsidere su caso. A día de hoy están a la espera de conocer la decisión.

La hermana defiende desde La Habana que Fernando Fuertes Muñoz huyó de Cuba tras tener problemas con el Gobierno por lo que teme que lo metan preso en caso de ser deportado. "¿En qué va a trabajar aquí?", se pregunta visiblemente afligida.

Según explica Milena Fuertes, en declaraciones a CiberCuba, el joven de 33 años, entró a Estados Unidos en 2022, después de abandonar la Isla y volar a Nicaragua desde donde cruzó fronteras hasta conseguir entrar en EE.UU. Como muchos otros cubanos salió con una I-220A. En el momento de de su arresto trabajaba como herrero soldador.

La figura migratoria de la I-220A mantiene en el limbo legal a miles de cubanos. Aunque el abogado Willy Allen cree que al final todos se legalizarán, admite que habrá víctimas por el camino y Fernando Fuertes Muñoz es hoy una de ellas.

Lo más leído hoy:

En diciembre de este año está previsto que estén listos los argumentos que utilizarán los jueces para decidir si la I-220A es un parole. El fallo se podría conocer en enero y si ese fallo indica que los cubanos con I-220A pueden ser parolados, al día siguiente, independientemente de que la Administración Trump recurra la decisión, pueden aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. La mayoría lleva más de un año y un día en Estados Unidos por lo que serían elegibles.

Esa decisión está a la vuelta de la esquina, pero el tiempo corre en contra de Fernando Fuertes. De ahí, el llamado desesperado de su hermana, pidiendo la más mínima ayuda. "No importa si es un peso. Lo vamos a agradecer todo por igual", dijo en un vídeo enviado desde La Habana a esta plataforma.

Su caso demuestra que las detenciones de los I-220A continúan, pese a la intervención de la congresista María Elvira Salazar que dice tener en su Ley Dignidad, la varita mágica para legalizar el estatus de los I-220A.