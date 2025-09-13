Cubana sorprende a su novia con lujoso regalo de cumpleaños: "Quería un carro y se lo compré"

La cubana Noris Pino López, conocida en Instagram como @noris_la_madrina_, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida al recibir un lujoso regalo de cumpleaños de parte de su novia: un Porsche plateado, acompañado de flores y un oso de peluche.
El gesto, cargado de romanticismo, fue compartido en redes sociales y se hizo viral. En el video, Noris se muestra conmovida hasta las lágrimas al descubrir la sorpresa y probar por primera vez cómo se siente el asiento de conductor de un Porsche.
"Dios mío, qué emoción, lloré. Te amo, mi amor. Hemos estado en las buenas y en las malas ", escribió en la publicación.
Tuti, pareja de Noris, explicó que ella quería un carro, así que no había una mejor oportunidad que este cumpleaños para sorprender a su chica. "Miren lo que le compré", dijo orgullosa.
En el mismo post, Noris Pino López incluyó una frase que tocó el corazón de sus seguidores: "No se trata de ser una linda pareja, se trata de ser un tremendo equipo".
Ambas han sido muy activas en redes sociales compartiendo momentos de su relación, y esta nueva muestra de amor ha generado una ola de felicitaciones y reacciones positivas.
